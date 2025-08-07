Uno spettacolo a Eliopoli per prevenire le truffe agli anziani

Prosegue anche nel litorale la campagna di prevenzione contro le truffe agli anziani, “Occhio alle truffe”, realizzata dal Comune di Pisa con il finanziamento del Ministero dell’Interno e la collaborazione con Prefettura di Pisa, gruppo Paim e Autolinee Toscane. Dopo il successo dello scorso anno, sabato 9 agosto a Calambrone, nell’ambito del programma di Eliopoli summer (piazza Antonio Madonna, ore 22.00) torna lo spettacolo scritto e recitato in vernacolo pisano della compagnia “I Dicche”. La serata è a ingresso gratuito.

Tra il serio e il divertente, vengono messi in scena alcuni sketches che richiamano alle principali tipologie di truffe. L’obiettivo è alzare il livello di attenzione e rendere più riconoscibili tutte le attività criminose, online e a domicilio, che si consumano in particolare nei confronti degli anziani.

La campagna informativa “Occhio alle truffe” è declinata attraverso diversi strumenti. Nel mese di luglio un depliant informativo è stato recapitato nelle case dei pisani, allegato alla rivista del Comune “Pisa Futura”, con alcuni consigli utili per prevenire le truffe e la indicazione dei numeri di telefono - 112 e 050 910811 (centralino della Polizia Municipale) - da chiamare in caso di necessità e per segnalare eventuali comportamenti sospetti.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa