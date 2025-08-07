Use Computer Gross annuncia l'arrivo di Leonardo Cipriani

È stato uno dei protagonisti della promozione in serie B nazionale conquistata dal Loreto Pesaro ed ha avuto un ruolo di primo piano con medie alte durante tutto l’arco della stagione. È Leonardo Cipriani, ala piccola classe 2000, che il prossimo anno giocherà nell’Use Computer Gross.

Un giocatore che conosce bene il basket della nostra zona visto che ha fatto tutta la trafila delle giovanili a Pistoia nei diversi campionati di Eccellenza, con una parentesi anche in serie B a Bottegone nel 2016/2017 ed una a Montale in C Gold nel 2017/2018. Da lì ha iniziato il percorso nel basket di più alto livello giocando in Legadue a Pistoia da dove poi ha iniziato a muoversi. Due anni in serie B a Montecatini, nel 2021/2022 a Teramo passando poi a stagione in corso a Fiorenzuola e nel 2022/2023 a San Miniato. Poi due campionati a Loreto Pesaro con la gioia, come detto, della promozione in serie B nazionale. Ora arriva a Empoli con la voglia di proseguire nel suo percorso e di ritagliarsi anche qui un ruolo da protagonista.

