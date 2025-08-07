"No al senso unico, nessuna risposta da Comune": la segnalazione da via dei Garibaldini

Santa Croce sull'Arno
Polemica in via dei Garibaldini a Santa Croce sull'Arno: "Il senso unico non è la soluzione che chiedevamo" dice un gruppo di cittadini in una lettera aperta inviata al sindaco Roberto Giannoni e all'assessore Enzo Oliveri.

La via in questione è fuori dal centro santacrocese, il tratto incriminato è il primo pezzo di strada da via del Bosco. "I primi metri di asfalto stanno cedendo" dicono i cittadini che riepilogano quanto successo negli ultimi mesi: "Ai primi di aprile è stata inviata una lettera per la messa in sicurezza ma non è arrivata risposta, lo stesso con la Pec del 19 giugno. Il 16 luglio è stato fissato, dopo numerosi solleciti, un incontro col sindaco, disdetto pochi minuti prima senza proporre un'alternativa. Il 30 luglio abbiamo inviato una nuova Pec, il giorno dopo viene pubblicato l'annuncio della variazione di viabilità".

Via dei Garibaldini è adesso a senso unico, ma i cittadini non ci stanno: "È una scelta che, oltre a non risolvere i problemi esistenti, rischia di aggravare la condizione del manto stradale – già ampiamente deteriorato – peggiorando la sicurezza e la vivibilità della zona. Le decisioni che riguardano la viabilità non possono essere prese con leggerezza. Servono analisi tecniche, studi dei flussi, fotografie aeree, valutazioni sull’impatto sociale. Servirebbe, almeno, ascoltare chi in quella strada ci vive. Ma ci siete mai venuti a fare un sopralluogo? A noi non risulta".

"E mentre attendiamo risposte, assistiamo all’ennesimo spreco di risorse pubbliche" si legge nella lettera che fa riferimento a "tratti di strisce tracciate sopra le buche, sull’erba, o sulla banchina che ogni giorno si sgretola di più, un intervento realizzato senza criterio, senza visione, senza cura, perché bastava uno specchio su via del bosco come richiesto per evitare tutto ciò. Ci sentiamo delusi e amareggiati".

