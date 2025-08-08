A Firenze flashmob per Gaza l'11 agosto in occasione della Liberazione

In occasione dell’81° anniversario della Liberazione di Firenze, il Collettivo di fabbrica ex Gkn promuove per l’11 agosto un flashmob in piazza Tasso alle 21, intitolato "Urlo per Gaza e per la Palestina libera". L’iniziativa vuole unire la memoria della Resistenza con le lotte attuali: contro la delocalizzazione, l’impoverimento e l’occupazione a Gaza. “La Resistenza fu operaia, popolare, internazionale”, afferma il Collettivo, che rilancia la mobilitazione anche nel mese di agosto.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa