A Italian Horse Protection il “Premio Animali in Città 2025” per l’impegno nella tutela degli equidi anche in ambito urbano

Nell’ambito della Festa Nazionale di Legambiente – Festambiente 2025, Italian Horse Protection (IHP) ha ricevuto oggi il Premio Animali in Città, conferito durante la presentazione del XIV Rapporto Nazionale. Il riconoscimento, assegnato a realtà che si distinguono nella promozione di una relazione più rispettosa tra esseri umani e animali anche nei contesti cittadini, è un’importante conferma del lavoro di IHP a tutela degli equidi.

Tra le azioni più rilevanti che hanno motivato il premio vi sono la battaglia per l’abolizione delle carrozze trainate da cavalli nelle città italiane - una pratica che IHP denuncia da anni per l’evidente incompatibilità con il benessere animale, soprattutto in ambienti urbani trafficati e soggetti a temperature elevate – e le costanti denunce delle corse clandestine, fenomeno mafioso che è una vera e propria piaga in alcune città del Sud Italia.

“Questo riconoscimento da parte di Legambiente – dichiara il presidente di IHP Sonny Richichi– conferma che la strada intrapresa è quella giusta. La difesa degli equidi passa anche da un cambio culturale nelle città, dove questi animali non devono più essere strumenti di intrattenimento o di esibizione del potere mafioso ma esseri senzienti da tutelare.”

