Addio al neurochirurgo Biagio Carangelo, cordoglio dell’Aou Siena

"L’Azienda ospedaliero-universitaria Senese esprime profondo cordoglio per la prematura e improvvisa scomparsa del neurochirurgo Biagio Carangelo, professionista stimato e apprezzato per la sua grande competenza e umanità e punto di riferimento per pazienti, familiari, colleghi, giovani medici in formazione e studenti. La notizia della sua scomparsa ha commosso sentitamente colleghi e colleghe, profondamente costernati. Il dottor Carangelo ha dato un fondamentale contributo alla crescita delle attività della neurochirurgia senese, con oltre 4500 interventi effettuati, portando avanti le attività con grande impegno e profonda empatia verso i pazienti e spirito di squadra e costante supporto verso i professionisti. La direzione aziendale e tutto l’ospedale si stringono intorno alla famiglia, agli amici e a tutte le persone che gli hanno voluto bene".