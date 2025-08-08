Ancora un tir a fuoco in galleria, chiuso tratto della A1 a Firenzuola

Un altro Tir è andato a fuoco in galleria lungo la A1 Direttissima. L'incendio si è sviluppato intorno alle 7:40 all’interno della galleria Largnano, al km 31,6 in carreggiata sud, nel tratto tra Firenzuola e il bivio con la A1 Panoramica in direzione Firenze. Autostrade per l’Italia ha disposto la chiusura temporanea del tratto per consentire l’intervento dei soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale, i soccorsi meccanici e il personale della Direzione 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia. Il traffico risulta bloccato e si registrano 3 km di coda verso Firenze.

Agli automobilisti diretti verso il capoluogo toscano viene consigliata l’uscita a Firenzuola con rientro in autostrada a Barberino di Mugello tramite la viabilità ordinaria.

L’episodio segue di appena due giorni un altro incendio che aveva coinvolto un camion all’interno della Galleria di base, sempre lungo la Direttissima tra Firenzuola e Badia, ma in direzione Bologna.

Notizie correlate