Ancora un tir a fuoco in galleria, chiuso tratto della A1 a Firenzuola

Cronaca Firenzuola
Condividi su:
Leggi su mobile

Un altro Tir è andato a fuoco in galleria lungo la A1 Direttissima. L'incendio si è sviluppato intorno alle 7:40 all’interno della galleria Largnano, al km 31,6 in carreggiata sud, nel tratto tra Firenzuola e il bivio con la A1 Panoramica in direzione Firenze. Autostrade per l’Italia ha disposto la chiusura temporanea del tratto per consentire l’intervento dei soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale, i soccorsi meccanici e il personale della Direzione 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia. Il traffico risulta bloccato e si registrano 3 km di coda verso Firenze.

Agli automobilisti diretti verso il capoluogo toscano viene consigliata l’uscita a Firenzuola con rientro in autostrada a Barberino di Mugello tramite la viabilità ordinaria.

L’episodio segue di appena due giorni un altro incendio che aveva coinvolto un camion all’interno della Galleria di base, sempre lungo la Direttissima tra Firenzuola e Badia, ma in direzione Bologna.

Notizie correlate

Firenzuola
Cronaca
6 Agosto 2025

Incendio cella frigorifera in galleria sull’A1 tra Firenzuola e Badia, poi un incidente

Dalle ore 20:50 di oggi, martedì 6 agosto, i Vigili del Fuoco del comando di Firenze – con personale dei distaccamenti di Barberino del Mugello e Firenze Ovest – sono [...]

Firenzuola
Cronaca
15 Luglio 2025

Incidente mortale in galleria sulla A1: tre vittime, ferite gravemente donna e bambina

Tragedia nel primo pomeriggio del 15 luglio sulla Variante di Valico dell’A1, in provincia di Firenze: un violento scontro tra un autocarro e un’auto all’interno della galleria di Base, nel [...]

Firenzuola
Cronaca
6 Luglio 2025

Dramma in Mugello, si ribalta col trattore e muore

Un uomo di 88 anni è deceduto a Traversa, nel comune di Firenzuola. La vittima era alla guida del suo mezzo agricolo in un terreno privato. Il veicolo si sarebbe [...]



Tutte le notizie di Firenzuola

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina