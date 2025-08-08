Aperto ad Arezzo il bando per la prova di ammissione per i corsi di laurea triennali delle Professioni sanitarie

Sono aperte le iscrizioni alla prova di ammissione ai corsi di laurea triennali delle Professioni sanitarie dell’Università di Siena per il prossimo anno accademico 2025-2026.

Ad Arezzo si tengono i corsi in: Infermieristica (51 posti e 4 per studenti extra UE), Fisioterapia (10 posti), Tecniche di laboratorio biomedico (11 posti e 1 per studenti extra UE); corsi che si svolgono anche a Grosseto.

A Siena si tengono anche i corsi in: Dietistica, Igiene dentale, Logopedia (anche a Grosseto), Ortottica e assistenza oftalmologica, Ostetricia, Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia (anche a Grosseto).

Per iscriversi alla prova di ammissione è richiesto il diploma di scuola secondaria superiore conseguito in Italia o titolo di studio conseguito all’estero dopo almeno 12 anni di scolarità.

La domanda di ammissione deve essere presentata entro il 26 agosto 2025 (ore 12.00) tramite la Segreteria on line. Successivamente verrà pubblicato l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova di ammissione.

Tutte le informazioni sui posti, sulla sede di sostenimento della prova, sulle modalità di presentazione della domanda e sono consultabili nella sezione del portale dedicata ai corsi a numero programmato, dove sono pubblicati anche gli altri bandi in scadenza: https://www.unisi.it/corsi-numero-programmato

Notizie correlate