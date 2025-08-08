Atto di indirizzo del Comune di Pisa per rafforzare il sostegno alle persone in grave marginalità

Sanità Pisa
Condividi su:
Leggi su mobile

Bonanno: “Modello partecipato e integrato di welfare, capace di dare risposte concrete e tempestive ai bisogni dei cittadini”

Dare continuità, potenziandolo, al sistema di servizi rivolti alle persone in condizione di grave marginalità sociale, economica e abitativa. E’ l’obiettivo di un atto di indirizzo approvato dalla Giunta nella seduta di ieri, giovedì 7 agosto.

La delibera prevede l’avvio di un percorso di co-programmazione e co-progettazione con gli enti del Terzo Settore per individuare, insieme agli attori sociali del territorio, i bisogni prioritari, le modalità di intervento e le risorse da impiegare. L’intento è consolidare e sviluppare le azioni di sostegno a favore delle persone senza dimora e che si trovano in situazioni di grave disagio sociale ed economico.

“Abbiamo avviato da tempo un percorso per una gestione più diretta e efficace dei servizi sociali, con l’obiettivo di potenziare la capacità della città di rispondere ai bisogni delle persone più fragili - dichiara l’assessore alle politiche socio sanitarie, Giovanna Bonanno. Vogliamo non solo garantire la continuità dei servizi già esistenti, ma anche potenziarli e integrarli. La collaborazione con il Terzo Settore, il volontariato e altri soggetti pubblici e privati sarà fondamentale per costruire un modello partecipato e integrato di welfare, capace di dare risposte concrete e tempestive ai bisogni e alle necessità dei cittadini, in un’ottica di maggiore efficacia ed efficienza”.

L’atto approvato arriva in seguito alla cessazione, lo scorso 30 giugno, dei progetti “Homeless” e “Oltre il muro” - dedicati rispettivamente all’accoglienza e all’inclusione delle persone senza fissa dimora e persone detenute ed ex detenute - gestiti fino ad allora dall’Azienda USL Toscana Nord Ovest, che ha deciso di non rinnovare i contratti. Il Comune di Pisa è già intervenuto per garantire la continuità dei servizi, subentrando direttamente nei contratti con le cooperative sociali coinvolte. In questo modo sono state assicurate la prosecuzione del dormitorio, del centro diurno e di altri interventi fondamentali a supporto delle persone in condizioni di grave marginalità.

 

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate

Pisa
Sanità
5 Agosto 2025

Medico dell'Aoup torna a Pisa dopo 12 mesi di formazione a New York

Dopo aver completato un programma di formazione di 12 mesi – l’Advance thyroid cancer fellowship – al Memorial Sloan Kettering Cancer Center di New York, Armando Patrizio è tornato in [...]

Pisa
Sanità
30 Luglio 2025

Escluso altrove dalla chirurgia per l’alto rischio, operato con successo a Pisa

Un’altra storia di speranza e di alta specializzazione in Aoup, dove un paziente di 74 anni affetto da un tumore della testa del pancreas, dichiarato inoperabile due anni fa in un centro [...]

Pisa
Sanità
20 Luglio 2025

Caso di Dengue a Pisa: scatta la disinfestazione

Allarme Dengue nella zona di via delle Lenze, alle porte della tenuta di San Rossore. A comunicarlo è stato il Comune di Pisa, dopo aver ricevuto dalla Asl Toscana nord [...]



Tutte le notizie di Pisa

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina