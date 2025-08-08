È tornato il caldo: codice arancione a Firenze

Confermato, per oggi e domani a Firenze, il codice arancione per il caldo che con molta probabilità sarà innalzato a rosso domenica 10 agosto. È la novità contenuta nell'apposito bollettino elaborato dal dipartimento di epidemiologia SSR Regione Lazio, nell'ambito del sistema operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del caldo, coordinato dal ministero della salute.

Ieri in città il record di giornata è stato raggiunto alla stazione meteo Firenze Orto Botanico con 36,7 gradi registrati alle 14.45 (ora solare); alle 10.15 di stamani (sempre ora solare) alla stessa stazione di rilevamento si sono registrati 32,3 gradi.

Palazzo Vecchio ricorda una serie di semplici comportamenti e misure di prevenzione possono contribuire a ridurre notevolmente le conseguenze nocive delle ondate di calore. Si tratta di 10 semplici regole (pubblicate sul sito del Ministero della Salute) in grado di limitare l’esposizione alle alte temperature, facilitare il raffreddamento del corpo ed evitare la disidratazione, ridurre i rischi nelle persone più fragili (persone molto anziane, persone con problemi di salute, che assumono farmaci, neonati e bambini molto piccoli) https://www.salute.gov.it/new/it/tema/ondate-di-calore/dieci-consigli-utili/ .

Notizie correlate