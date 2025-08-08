È tornato il caldo: codice arancione a Firenze

Attualità Firenze
Condividi su:
Leggi su mobile

Fine settimana da allerta per le temperature in città: probabile bollino rosso per domenica 10 agosto

Confermato, per oggi e domani a Firenze, il codice arancione per il caldo che con molta probabilità sarà innalzato a rosso domenica 10 agosto. È la novità contenuta nell'apposito bollettino elaborato dal dipartimento di epidemiologia SSR Regione Lazio, nell'ambito del sistema operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del caldo, coordinato dal ministero della salute.

Ieri in città il record di giornata è stato raggiunto alla stazione meteo Firenze Orto Botanico con 36,7 gradi registrati alle 14.45 (ora solare); alle 10.15 di stamani (sempre ora solare) alla stessa stazione di rilevamento si sono registrati 32,3 gradi.

Palazzo Vecchio ricorda una serie di semplici comportamenti e misure di prevenzione possono contribuire a ridurre notevolmente le conseguenze nocive delle ondate di calore. Si tratta di 10 semplici regole (pubblicate sul sito del Ministero della Salute) in grado di limitare l’esposizione alle alte temperature, facilitare il raffreddamento del corpo ed evitare la disidratazione, ridurre i rischi nelle persone più fragili (persone molto anziane, persone con problemi di salute, che assumono farmaci, neonati e bambini molto piccoli) https://www.salute.gov.it/new/it/tema/ondate-di-calore/dieci-consigli-utili/ .

Notizie correlate

Firenze
Attualità
8 Agosto 2025

A Firenze flashmob per Gaza l'11 agosto in occasione della Liberazione

In occasione dell’81° anniversario della Liberazione di Firenze, il Collettivo di fabbrica ex Gkn promuove per l’11 agosto un flashmob in piazza Tasso alle 21, intitolato "Urlo per Gaza e [...]

Firenze
Attualità
7 Agosto 2025

Alia cambia i colori per la raccolta differenziata: blu per la carta, giallo per imballaggi

A partire dalle prossime settimane, Alia Plures avvierà un piano di adeguamento dei colori dei contenitori dedicati alla raccolta differenziata di carta e imballaggi in plastica, metalli, tetrapak e polistirolo, [...]

Firenze
Attualità
5 Agosto 2025

Il direttore del Consorzio Vino Chianti docg ricevuto dall’ambasciatore del Messico

L’ambasciatore del Messico in Italia, Carlos Eugenio García de Alba, ha ricevuto oggi nella sede diplomatica messicana a Roma il direttore del Consorzio Vino Chianti docg, Saverio Galli Torrini. Al [...]



Tutte le notizie di Firenze

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina