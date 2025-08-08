False istruzioni per l'evacuazione: il Comune di Empoli segnala un volantino sospetto

False istruzioni per l'evacuazione del 7 settembre, data in cui è programmata la rimozione dell'ordigno bellico rinvenuto nel cantiere del Teatro Il Ferruccio in piazza Guido Guerra a Empoli, sono state diffuse da mani anonime che si spacciavano per lo stesso Comune di Empoli. Il volantino, messo in giro a meno di 24 ore dall'annuncio ufficiale, riportava addirittura lo stemma e la dicitura del Comune.

A riferire del falso annuncio e a mettere in guardia cittadine e cittadini è lo stesso Comune di Empoli, tramite la propria pagina facebook. L'avviso finto, una lettera in sette punti, riportava indicazioni simili, ma non esatte, rispetto agli orari e alle procedure da seguire per l'evacuazione del prossimo 7 settembre, rivolta a 5mila residenti di Empoli e Vinci per il tempo necessario alle operazioni. Non solo, ma anche l'area da evacuare è stata volutamente cambiata dagli autori, passata da 1000 metri rispetto ai quasi 500 metri di raggio oggetto dell'evacuazione precauzionale. Così come l'accesso a quella che sarà istituita come zona rossa, con l'interdizione riportata un'ora prima dell'orario ufficiale.

Non è noto al momento se il falso avviso volesse essere un tentativo di raggiro per cittadini e cittadine. Ciò che è certo è che riporta informazioni non vere, volutamente riprodotte, e per questo è stato smentito. Il timore è che la lettera possa essere stata diffusa per fare allontanare dalle proprie abitazioni più persone di quanto necessario e per maggiore tempo, ovvero che possa esserci dietro qualcuno che potesse avere intenzione di organizzare dei furti.

In merito a questo rischio, le autorità fanno sapere che comunque il territorio verrà pattugliato in modo straordinario, proprio per scoraggiare chi avesse intenzione di approfittare di questa situazione. Al tempo stesso, le autorità invitano a consultare solo le pagine ufficiali, per sapere se la propria abitazione è da evacuare oppure no, conoscere gli orari e le modalità per farlo.

Qui le modalità di evacuazione. Sul sito dell'Ente è possibile consultare tutte le informazioni ufficiali.

