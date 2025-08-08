Finanziere libero da servizio vede ladro e sventa furto su auto, lo rincorre e lo fa arrestare

Cronaca Firenze
Condividi su:
Leggi su mobile

Un furto sventato grazie al coraggio e alla prontezza di un ispettore della Guardia di Finanza fuori servizio. È accaduto nei giorni scorsi a Firenze, lungo una delle vie più trafficate della città. L’ispettore, che stava transitando a piedi, ha notato un uomo armeggiare con atteggiamento sospetto nei pressi di un’auto parcheggiata.

In pochi istanti, il sospetto è diventato certezza: l’uomo ha forzato la portiera, si è introdotto nell’abitacolo e ha sottratto oggetti personali. Il finanziere, qualificandosi, è subito intervenuto per bloccarlo. Ne è nato un breve tentativo di fuga: il ladro ha provato a divincolarsi e ha gettato la refurtiva sull’asfalto nel tentativo di far perdere le proprie tracce.

Il tempestivo intervento ha però impedito ogni possibilità di fuga. In pochi minuti sul posto sono arrivate pattuglie della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato, che hanno preso in carico la situazione e completato i rilievi. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti, è stato denunciato. Tutti gli oggetti rubati sono stati recuperati e riconsegnati al legittimo proprietario.

Notizie correlate

Bibbona
Cronaca
7 Agosto 2025

Picchiano e derubano un giovane in un locale: denunciati tre minorenni

Sono un 15enne e due 17enni della zona di Firenze gli aggressori di un 20enne di Bibbona. I tre minorenni sono stati denunciati dalla procura minorile dai carabinieri del comune [...]

Firenze
Cronaca
6 Agosto 2025

Rapina con machete a minorenni a Firenze: arrestato 24enne

Un 24enne di origine marocchina è stato arrestato dai carabinieri per aver rapinato, armato di machete, quattro minorenni lo scorso 17 aprile in via Rocca Tedalda a Firenze. Il giovane, [...]

Firenze
Cronaca
6 Agosto 2025

Sgomberato immobile sede di un ristorante in piazza del Mercato a Firenze

È in corso da questa mattina lo sgombero di un immobile di Piazza del Mercato Centrale a Firenze, sede di un ristorante, confiscato e gestito dall’Agenzia Nazionale per i Beni Sequestrati [...]



Tutte le notizie di Firenze

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina