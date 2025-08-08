Finanziere libero da servizio vede ladro e sventa furto su auto, lo rincorre e lo fa arrestare

Un furto sventato grazie al coraggio e alla prontezza di un ispettore della Guardia di Finanza fuori servizio. È accaduto nei giorni scorsi a Firenze, lungo una delle vie più trafficate della città. L’ispettore, che stava transitando a piedi, ha notato un uomo armeggiare con atteggiamento sospetto nei pressi di un’auto parcheggiata.

In pochi istanti, il sospetto è diventato certezza: l’uomo ha forzato la portiera, si è introdotto nell’abitacolo e ha sottratto oggetti personali. Il finanziere, qualificandosi, è subito intervenuto per bloccarlo. Ne è nato un breve tentativo di fuga: il ladro ha provato a divincolarsi e ha gettato la refurtiva sull’asfalto nel tentativo di far perdere le proprie tracce.

Il tempestivo intervento ha però impedito ogni possibilità di fuga. In pochi minuti sul posto sono arrivate pattuglie della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato, che hanno preso in carico la situazione e completato i rilievi. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti, è stato denunciato. Tutti gli oggetti rubati sono stati recuperati e riconsegnati al legittimo proprietario.

