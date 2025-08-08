Guardia di finanza di Lucca: cambio al vertice del nucleo di polizia economico-finanziaria

Cambio al vertice del nucleo di polizia economico-finanziaria della guardia di finanzia di Lucca. Il maggiore Pancrazio Buzzo ha preso il posto del Tenente Colonnello Lorenzo Vanella.

Vanella lascia la provincia lucchese dopo cinque anni di intensa attività, contraddistinta da importanti risultati nel settore del contrasto all’evasione e alle frodi fiscali, nella tutela della spesa pubblica e nella prevenzione delle infiltrazioni criminali nell’economia legale.

Al tenente colonnello, destinato ad assumere un nuovo importante incarico come comandante del Nucleo di polizia economica finanziaria presso La Spezia, subentra il maggiore Pancrazio Buzzo, proveniente dal Gruppo Investigativo Criminalità Organizzata di Napoli, con una consolidata esperienza nel settore investigativo.

Nel corso della cerimonia di insediamento, il comandante provinciale della Guardia di Finanza di Lucca, il colonnello Andrea Canale, ha espresso parole di stima e sincero apprezzamento nei confronti del tenente colonnello Vanella che, collaborando con il personale del nucleo, ha ottenuto importanti risultati nei vari servizi di Istituto del Corpo.

I migliori auguri sono rivolti al Maggiore Buzzo per la nuova e prestigiosa responsabilità, impreziosita dal bagaglio operativo che caratterizza il percorso lavorativo dell’Ufficiale.

L’avvicendamento si inserisce nella regolare rotazione degli incarichi di comando all’interno del Corpo e punta a

garantire continuità e impulso all’azione di tutela della legalità economico-finanziaria.