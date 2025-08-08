I punti di Sakellariou per la nuova Use Computer Gross

Un altro giovane esterno per la nuova Use Computer Gross. Alessandro Sakellariou, guardia classe 2000 italo-greca, giocherà il prossimo anno nella squadra di coach Luca Valentino. Il giocatore è reduce da un campionato nel Campus Piemonte in serie C Gold dove era approdato dall’Olimpia Legnaia. A Firenze aveva giocato due stagioni cogliendo la promozione nella prima e la salvezza nella seconda (era stato anche avversario dei biancorossi). La sua carriera Senior era invece iniziata nel Basketball Lamezia in serie C Gold Campania. La costante delle sue stagioni sono le medie decisamente alte, 14 punti a partita in serie B interregionale e addirittura 20 nello scorso campionato. Sarà senza dubbio uno dei terminali offensivi più importanti della nuova Use Computer Gross.

Ufficio Stampa Use/Use Rosa

