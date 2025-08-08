I punti di Sakellariou per la nuova Use Computer Gross

Basket Basket
Condividi su:
Leggi su mobile

Un altro giovane esterno per la nuova Use Computer Gross. Alessandro Sakellariou, guardia classe 2000 italo-greca, giocherà il prossimo anno nella squadra di coach Luca Valentino. Il giocatore è reduce da un campionato nel Campus Piemonte in serie C Gold dove era approdato dall’Olimpia Legnaia. A Firenze aveva giocato due stagioni cogliendo la promozione nella prima e la salvezza nella seconda (era stato anche avversario dei biancorossi). La sua carriera Senior era invece iniziata nel Basketball Lamezia in serie C Gold Campania. La costante delle sue stagioni sono le medie decisamente alte, 14 punti a partita in serie B interregionale e addirittura 20 nello scorso campionato. Sarà senza dubbio uno dei terminali offensivi più importanti della nuova Use Computer Gross.

Ufficio Stampa Use/Use Rosa

Notizie correlate

Basket
Basket
6 Agosto 2025

Gialloblu Castelfiorentino, Lazzeretti confermato allenatore

Dopo la salvezza conquistata nell’ultimo campionato di serie C, il settore femminile riparte da una solida certezza: Gianni Lazzeretti. Sarà ancora lui, per il terzo anno consecutivo, il capo allenatore del [...]

Basket
Basket
6 Agosto 2025

Use Computer Gross, arriva Claudio Paluzzi

In una squadra che ha fatto della linea verde la sua caratteristica fondamentale, il primo innesto non poteva che essere un ventenne. Claudio Paluzzi è un nuovo giocatore dell’Use Computer [...]

Basket
Basket
5 Agosto 2025

Use, il 2025-26 può essere l'anno della consacrazione di Tosti

È uno dei giovani in rampa di lancio in un ruolo delicato come quello del pivot. Per il classe 2005 Giovanni Tosti, nato e cresciuto nel vivaio biancorosso, la prossima [...]



Tutte le notizie di Basket

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina