Il campo (molto) largo del neo-candidato Giani: "PD, AVS, M5S, ma anche 'centro' e lista civica del presidente"

Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, da poche ore candidato ufficiale del PD e, salvo sorprese, anche di un'ampia coalizione che comprenderà il M5S, ha annunciato che la prossima settimana firmerà il decreto per le date del voto, sabato 12 e domenica 13 ottobre. Le Regionali 2025 entrano quindi nel vivo. L’annuncio è arrivato durante un’intervista a Controradio: “Siamo ormai nel momento giusto – ha spiegato Giani – per avviare il percorso che porterà al voto, con 45 giorni di comizi e la presentazione delle liste a 30 giorni dalle urne”.

Parallelamente al calendario, Giani ha delineato a Controradio i contorni politici della coalizione che lo sosterrà, composta da Pd, Alleanza Verdi e Sinistra e Movimento 5 Stelle, ma non solo. Giani intende il 'campo largo' in modo molto largo: si aggiungerà inafatti una quarta lista, definita "di centro", che ambisce ad allargare la base elettorale.

“Una lista – ha spiegato – che unisca da un lato le forze riformiste e gradualiste come Azione, +Europa, Italia Viva, Socialisti e Repubblicani, e dall’altro una lista civica del presidente che in tutte le Regioni viene presentata e che io qui vorrei catalizzare in questa area politica"

