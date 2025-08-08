Ladro fermato dopo inseguimento, coppia fermata dopo furto da 5mila euro: intensificati controlli in Versilia

Prosegue senza sosta l’impegno dei Carabinieri di Viareggio a tutela della sicurezza pubblica, garantita dai ripetuti controlli potenziati sul territorio

Si intensificano i controlli dei carabinieri in Versilia. A Lido di Camaiore, al termine di un breve inseguimento, i militari hanno arrestato un 37enne di Viareggio, gravato da numerosi precedenti penali, ritenuto responsabile del tentato furto di un telefono cellulare all’interno di uno stabilimento balneario, ai danni di una donna a cui immediatamente è stato restituito lo smartphone. L’uomo, dopo le formalità di rito, è stato trasferito presso la camera di sicurezza del comando di Viareggio in attesa dell’udienza di convalida.

In un altro intervento, invece, un peruviano ed una donna argentina sono stati sottoposti a fermo di polizia giudiziaria in quanto gravemente sospettati del furto di numerosi capi di abbigliamento e accessori di marche di pregio, per un valore di oltre 5.000 euro, commesso in Portofino. Al furto dobbiamo aggiungere una maschera viso, dal valore di circa 500 euro, asportata da una rinomata attività commerciale di Forte dei Marmi. Entrambi i fermati sono stati associati presso i carceri di Lucca e Pisa a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Infine, è stata eseguita un’ordinanza di misura cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Lucca nei confronti di un 65enne viareggino, poiché ritenuto responsabile di reati contro il patrimonio commessi negli scorsi anni a Forte dei Marmi e Massarosa.

 

 

 

