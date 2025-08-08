Lorenzo Torrigiani completa il roster dell'Abc Solettificio Manetti

Si chiude con il botto il mercato dell’Abc Solettificio Manetti. A completare il pacchetto lunghi a disposizione di coach Riccardo Paludi arriva infatti Lorenzo Torrigiani, centro classe ’02, di 204 cm, reduce dall’ultima stagione in maglia Costone Siena. Esperienza e fisicità per il lungo scuola Juve Pontedera, che vanta trascorsi in maglia azzurra oltre che al piano di sopra.

“Prima di tutto vorrei ringraziare il ds Daniele Lazzeretti per avermi fortemente voluto in questo progetto – racconta Lorenzo -. È stato facile scegliere Castello, città di basket da sempre, proprio per le motivazioni e la voglia di riscatto. Da parte mia, cercherò di onorare questa maglia nel miglior modo possibile, insieme ai nuovi compagni e ad un coach che non ha certo bisogno di presentazioni. E spero che il pubblico possa rappresentare il nostro sesto uomo in campo, dandoci l’energia per affrontare le sfide più difficili”.

“Lorenzo è il giocatore che si adatta perfettamente alla nostra struttura di squadra – spiega coach Paludi -. Innanzitutto per la serietà della persona, e poi perché, nonostante la giovane età, ha un grande bagaglio di esperienza e garantisce al nostro roster quei centimetri e quella fisicità che stavamo cercando. E’ il giocatore che volevamo, e ci tengo a complimentarmi con il direttore sportivo Daniele Lazzeretti per essere riuscito a portarlo a Castello”.

LA CARRIERA

Cresce nelle settore giovanile della Juve Pontedera e veste ben presto la maglia azzurra con le Nazionali Under 16 e Under 18. Partecipa inoltre alla Next Gen con le maglie di Brindisi e Trento, per poi concludere il percorso giovanile a Bassano del Grappa. E proprio qui fa il suo esordio senior, prendendo parte a due campionati di C Gold tra il 2019 e il 2021. Seguono due stagioni in serie B tra Montegranaro, Empoli e Montecatini sponda Herons, finché nella stagione 2023/2024 passa in serie C, prima a Fucecchio e poi ad Altopascio, preludio all’ultimo campionato in B Interregionale in maglia Costone Siena.

