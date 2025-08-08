Marenia, Rose Villain e Fabrizio Moro ai live estivi di Marina di Pisa

Dopo i grandi successi di pubblico registrati a Tirrenia con i concerti di Raf e del gruppo “Le Vibrazioni”, la musica dal vivo di “Marenia NonSoloMare 2025” - organizzata dal Comune di Pisa in collaborazione con Pisamo - si sposta a Marina di Pisa, nella cornice di piazza Viviani, per due serate da non perdere. Lunedì 11 agosto alle ore 21.30 sarà protagonista Rose Villain, tra le artiste più acclamate della scena musicale contemporanea, mentre sabato 16 agosto, sempre alle 21.30, sarà la volta del cantautore romano Fabrizio Moro, in una tappa speciale del suo tour celebrativo per i 25 anni di carriera.

Rose Villain. Forte del successo del suo ultimo album “Radio Vega” e di un’estate che l’ha vista protagonista sui principali palchi italiani – oltre ad aver aperto le date italiane del tour dei Coldplay – Rose Villain arriva sul litorale pisano con il suo “Radio Vega Summer Tour 2025”. Con una carriera in continua ascesa, certificazioni multiplatino e collaborazioni di prestigio, l’artista porterà a Marina di Pisa le sue hit più amate, tra cui “Fuorilegge”, “Click Boom!”, “Come un tuono” e il recente tormentone estivo “Victoria’s Secret” realizzato con Tony Effe.

Fabrizio Moro. Il 16 agosto sarà invece la voce graffiante e intensa del cantautore romano ad accendere la piazza, in uno spettacolo che ripercorre i momenti più significativi di una carriera iniziata nel 2000 e consacrata da brani come “Pensa”, “Portami via”, “Non mi avete fatto niente” e “Sei tu”. Con il tour “Fabrizio Moro Live 2025”, il cantautore celebra 25 anni di musica, impegno e poesia, accompagnato da una band d’eccezione e da un pubblico sempre fedele.

In calendario anche altri appuntamenti di intrattenimento, tra cui le serate a tema Techno Vibes (12 agosto), Notte Talenti DJ (13 agosto), 80th Party (14 agosto) e Rememories 90 (15 agosto). Il 23 agosto invece, alle ore 23.00, sono in programma spettacolo pirotecnico sul Lungomare di Marina di Pisa. Altre iniziative realizzate in collaborazione con le associazioni del territorio e il programma completo sono consultabile online sul sito ufficiale della rassegna: www.mareniaestate.it.

“Marenia NonSoloMare 2025” è la rassegna estiva promossa dall’assessorato al turismo del Comune di Pisa in collaborazione con Pisamo, con la compartecipazione della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest e il coinvolgimento di Confcommercio Pisa, Confesercenti Pisa, Pro Loco del Litorale Pisano, Teatrino del Sole ed Eliopoli. La manifestazione ha l’obiettivo di animare il litorale pisano durante i mesi estivi, valorizzando l’offerta turistica e culturale attraverso eventi gratuiti e accessibili a tutti.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa

