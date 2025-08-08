Marina di Pisa: revocato il divieto di balneazion tra piazza Baleari e piazza Sardegna

Torna balneabile il tratto di mare corrispondente a via Repubblica Pisana, a Marina di Pisa, tra piazza Baleari e piazza Sardegna. Il Sindaco, Michele Conti, ha infatti revocato l’ordinanza n. 28 del 6 agosto scorso con la quale si vietava la balneazione nel tratto di mare in questione a causa di una concentrazione di Escherichia coli superiore ai limiti stabiliti dalla normativa.
La decisione è stata assunta a seguito degli ultimi monitoraggi effettuati da ARPAT – Area Vasta Costa – Settore Laboratorio Costa. Le analisi sui campioni di acqua prelevati in data 6 agosto hanno evidenziato valori conformi ai parametri di legge, rendendo l’area “nuovamente idonea alla balneazione”.
Il provvedimento, adottato in via precauzionale per la tutela della salute pubblica, viene quindi revocato con effetto immediato.
Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa
