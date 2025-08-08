Montopoli, nuovi investimenti sulla rete elettrica: in arrivo cabina e dorsali interrate per 1,8 milioni

La sindaca Linda Vanni, la vicesindaca Irene Cavallini, l’assessore ai lavori pubblici Paolo Moretti e l’assessore al bilancio Andrea Marino insieme alle responsabili Claudia Toti e Ilaria Bellini e al geometra Michele Brogi hanno incontrato il responsabile E-Distribuzione Unità Territoriale di Pisa e provincia Aldo Pulice, il capo tecnico di area Pier Luca Bulleri, e il referente affari istituzionali di Enel per la Toscana Marco Falorni per fare il punto sull’ampio piano di investimenti e di interventi in corso da parte di E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, per il potenziamento del sistema elettrico territoriale.

Tra i numeri esposti dall’azienda ci sono i 40mila euro investiti in manutenzione preventiva nel 2025 sul territorio comunale. Tra i punti al centro dell’incontro l’attività congiunta per aumentare la disponibilità di potenza elettrica nel borgo di Montopoli, anche come risposta di resilienza ai fenomeni sempre più frequenti delle ondate di calore e degli aumenti dei consumi. In questo contesto, si inserisce l’investimento del Comune, in collaborazione con E-Distribuzione per la parte di competenza, che prevede una nuova cabina elettrica per potenziare la linea nella parte alta del centro abitato e che permetterà la connessione di nuove utenze. I lavori saranno realizzati a conclusione del maxi cantiere che riguarda i sottofossi, con un investimento che sarà finanziato in parte con le risorse proprie dell’ente, dell’azienda e in parte grazie all’utilizzo di risorse PNRR.

«L’obiettivo dell’incontro ˗ ha detto la sindaca Linda Vanni ˗ è fare il punto rispetto a quelle che sono le esigenze riscontrate in questo primo anno di mandato. Ringrazio E-Distribuzione per la disponibilità e soprattutto per il dialogo costante con l’amministrazione comunale, un dialogo che non si è mai interrotto neanche nei momenti più critici come durante gli eventi alluvionali di metà marzo. La collaborazione è un elemento fondamentale per dare delle risposte concrete ai cittadini e alle cittadine di Montopoli».

L’azienda ha fatto anche un quadro aggiornato sui lavori in corso a Montopoli in Val d'Arno, che riguardano il potenziamento del sistema elettrico territoriale: la società elettrica, anche attraverso i fondi PNRR, ha avviato nel corso del 2024 un piano di lavori per il restyling e la digitalizzazione della rete elettrica locale, con un’attenzione particolare alla qualità del servizio, alla digitalizzazione del sistema nonché alla sostenibilità e al decoro urbano.

Nel dettaglio, a Montopoli i tecnici dell’azienda elettrica operano con interventi di restyling delle infrastrutture elettriche, con particolare riferimento alla realizzazione di nuove dorsali interrate e al rifacimento di quelle esistenti in tratto aereo, e anche con attività di connessione alla rete elettrica dei produttori da fonte rinnovabile, fotovoltaico in primis. Complessivamente si tratta di operazioni che, tra fondi PNRR e dell'azienda, ammontano a circa 1,8 milioni di euro. I lavori porteranno benefici per la continuità del servizio in situazioni ordinarie e in caso di disservizi, perché con manovre in telecomando sarà possibile isolare il tratto di rete interessato e ripristinare il servizio con bypass temporanei da linee di riserva, cosiddette controalimentanti e interconnesse tra loro.

Fonte: Ufficio Stampa