Muore mentre nuota 88enne abituale frequentatore delle spiagge di Tirrenia

Un uomo di 88 anni è deceduto nel pomeriggio a Tirrenia, sulla costa pisana, poco dopo aver accusato un malore mentre era in acqua. L'uomo, che frequentava abitualmente una spiaggia della zona ed era un nuotatore esperto, si trovava in acqua per la sua consueta nuotata quotidiana dopo aver fatto il bagno con i suoi familiari.

Il suo corpo immobile, riverso in acqua, è stato notato da un bagnino di uno stabilimento balneare adiacente, che ha immediatamente lanciato l'allarme. I bagnini sono intervenuti rapidamente con un pattino, recuperando l'uomo a circa 150 metri dalla riva.

Durante il tragitto verso la spiaggia, gli è stato praticato un massaggio cardiaco. Una volta a terra, i soccorritori hanno tentato di rianimarlo anche con un defibrillatore, ma ogni tentativo è stato vano. Le autorità, tra cui il 118, la Guardia Costiera e i Carabinieri, sono giunte sul posto, ma non hanno potuto fare altro che confermare il decesso. Anche l'elisoccorso Pegaso, che si trovava in zona, si è abbassato ma è stato constatato sul posto il decesso dell'uomo.

