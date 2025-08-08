Operaio 22enne investito mentre lavorava sulla SS73 ad Arezzo

Nella mattinata dell’8 agosto, un operaio di 22 anni è stato investito mentre lavorava su un tratto della Strada Statale 73, in località Torrino, nel territorio comunale di Arezzo. L'incidente è avvenuto all’interno di un cantiere stradale.

Il giovane è stato soccorso dai sanitari della Croce Bianca e trasportato in codice giallo all’ospedale San Donato di Arezzo. Le sue condizioni, pur serie, non sarebbero gravi.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale per i rilievi e la gestione del traffico, oltre al personale del Servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro (PISLL), attivato per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Al momento sono in corso accertamenti per chiarire le responsabilità.