Pausa estiva per Palazzo Leggenda: le letture e le aperture ritornano dal 26 agosto

Sosta estiva anche per Palazzo Leggenda, la Biblioteca delle Bambine, dei Bambini, delle Ragazze e dei Ragazzi di Empoli. Dopo i tanti appuntamenti partecipati al Parco di Serravalle e al Parco Mariambini, oltre alle aperture serali del mercoledì che hanno riscosso grande successo, per le due settimane dall'11 al 24 agosto Palazzo Leggenda rimarrà chiusa.

Il ritorno alle letture e ai giochi sarà quella di martedì 26 agosto. L'ultima settimana di agosto Palazzo Leggenda sarà aperto da martedì a venerdì, orario 9-13.

Dal 1 al 14 settembre orario ampliato: il martedì, il giovedì e il sabato orario 9-13, mercoledì e venerdì 14-19

Da martedì 26 agosto ritornano anche gli incontri all'aperto di Leggenda al Parco. Dalle 17 alle 20 il martedì appuntamento al Parco di Serravalle. Stesso orario, ma al giovedì, al Mariambini.

