Più leggera l’attesa al Centro trasfusionale di Santa Verdiana, donato un televisore

Il momento della trasfusione di sangue può richiedere molto tempo durante il quale piccoli gesti di attenzione che facciano sentire la persona a proprio agio possono rendere l’attesa più piacevole. A questo devono aver pensato anche i volontari di Avis di Montaione quando, come sezione locale, hanno deciso di fare un dono all’ospedale che ospita questo importante servizio, il presidio di Santa Verdiana, a Castelfiorentino. Così di recente la presidente, Eleonora Arfaioli, insieme ad alcuni volontari della sezione comunale ha consegnato ai medici della struttura trasfusionale di Santa Verdiana un televisore 32 pollici e relativo supporto con l’intento di intrattenere l’attesa di tutti gli utenti del servizio, donatori di sangue, pazienti che necessitano di trasfusioni, persone che devono sottoporsi a esami specifici legati alla medicina trasfusionale.

La donazione è stata accolta con molto piacere. Il personale del centro trasfusionale ha dato il benvenuto a quanti erano in rappresentanza della sezione Avis di Montaione, portando i ringraziamenti sentiti del responsabile del presidio. A conclusione dell’incontro e dopo aver individuato insieme lo spazio destinato al televisore, il gruppo dei presenti si è messo in posa per una foto ricordo.

Si ricorda per chi volesse donare il sangue che il numero di telefono del presidio Santa Verdiana per prenotare è: 0571 705804 da lunedì a sabato ore 8.00 - 13.00.

Per le aperture straordinarie di agosto presso il la struttura di Castelfiorentino e presso le altre strutture della Asl Toscana centro è possibile consultare giorni e orari sul sito della Regione Toscana o a questo link.

Fonte: Ausl Toscana Centro