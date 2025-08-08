Play District: un modello virtuoso di welfare per il futuro della comunità di Barberino Tavarnelle

Rendere i giovani protagonisti del loro percorso di vita, consapevoli e responsabili del ruolo che rivestono nel tessuto della comunità. Con uno sguardo rivolto ai ragazzi e alle ragazze di Barberino Tavarnelle che hanno perso stimoli e interessi verso un qualsiasi obiettivo di studio o di lavoro e stanno attraversando momenti di fragilità. Il Comune di Barberino Tavarnelle, in quanto partner del progetto “Play District - Spazio civico di comunità”, pone l’accento sul valore collettivo di una nuova esperienza gratuita rivolta a giovani e adulti dai giovani dai 14 ai 34 anni che intreccia sport, socialità, cultura, ambiente e gastronomia. L'iniziativa è stata presentata nella Sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati questa mattina nel corso di una conferenza stampa insieme all'assessore regionale Serena Spinelli, al sindaco David Baroncelli e ad Antonio Campone, presidente della Polisportiva dell’Unione Polisportiva Tavarnelle ASD.

“E’ un progetto di altissimo profilo sociale che ci proietta nel futuro – commenta il sindaco David Baroncelli - oltre a promuovere uno stile di vita corretto nei giovani, l’iniziativa rafforza la conoscenza reciproca tra le associazioni stimolando la partecipazione e la cultura del volontariato locale, protagoniste ancora una volta di una sinergia estesa e diffusa che punta a prendersi cura attivamente della nostra comunità. L’obiettivo è la diffusione dei valori sociali e formativi dello sport, il rispetto e il dialogo tra le persone di età diversa in una prospettiva di inclusione e sostenibilità”. Lo Spazio Civico, avviato a fine novembre 2024, è aperto fino al 2027 ed è tuttora aperto a chiunque voglia iscriversi.

L’iniziativa, promossa da una rete associativa locale guidata dall’Unione Polisportiva Tavarnelle ASD, in quanto soggetto capofila, in collaborazione con il Comune di Barberino Tavarnelle, è promossa dal Ministero per lo Sport e i Giovani attraverso il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri in collaborazione con Sport e Salute SpA, la società dello Stato per la promozione dello sport e dei corretti stili di vita. Partecipando ad un bando di rilevanza pubblica, il progetto ha ottenuto l’accesso ad un finanziamento statale pari a 99mila euro.

“Play District ha un importante potenziale – dichiara Antonio Campone, presidente dell’Unione Polisportiva Tavarnelle ASD - sono certo che determinerà ricadute positive sulla nostra comunità, in quanto coinvolge la quasi totalità degli enti del terzo settore del territorio che hanno finalità sociali. Ritengo che lo sport sia di per sé un ascensore sociale ed è importante essere affiancati da una guida che svolga una costante attività di monitoraggio, uno strumento che garantisca e stimoli a procedere nella giusta direzione”.

Il progetto si propone di offrire un ventaglio di opportunità che spazia dalle diverse discipline sportive ai ‘bagni di foresta’, dai corsi di cucina a Km zero alle serate al cinema, ai laboratori di musica e alle passeggiate naturalistiche abbinate alla ricerca delle piante spontanee da trasformare in ricette. Nello specifico gli oltre quaranta giovani che aderiscono al progetto in corso praticano gratuitamente pallacanestro, karate - brazilian ju jitsu, grappling, ginnastica, tennis, pattinaggio e trekking. Ma oltre allo sport, si può usufruire di altre importanti occasioni di socialità e arricchimento personale come le proiezioni cinematografiche all’Olimpia, lezioni di strumento per imparare a suonare, corsi di formazione finalizzate a trasmettere le tecniche di primo soccorso, laboratori di street art, contrasto al bullismo e alle dipendenze tecnologiche, lezioni di cucina, guidate dallo chef stellato Giovanni Luca di Pirro del COMO Castello del Nero, nonché passeggiate a contatto con la natura ed esperienze di eco trekking.

Tante le associazioni di Barberino Tavarnelle che hanno deciso di unirsi agli obiettivi di inclusione ed educazione allo sport previsti dal progetto elaborato dall’Unione Polisportiva Tavarnelle, con il supporto dell’ufficio Servizi sociali del Comune di cui responsabile è Gilberto Macaluso. La sinergia è stata attivata con le associazioni Le tre e un quarto APS - Azienda ASL Toscana Centro - Associazione Tribecares - Associazione Cinema Olimpia APS - Comune di Barberino Tavarnelle - Confraternita di Misericordia di Barberino Tavarnelle ODV, Music Tribe, Como Castello del Nero. E’ così che a Barberino Tavarnelle è nato uno spazio civico fondato sulla partecipazione sociale con un programma di attività che mira alla crescita sociale di tutta la comunità.

Le attività si avvalgono del supporto delle assistenti sociali e la presenza di alcuni operatori di sostegno alla disabilità. Per informazioni: Unione Sportiva Tavarnelle ASD - info@polisportivatavarnelle.it. Lo Spazio Civico di Comunità ha la propria sede in via 4 Novembre a Barberino Tavarnelle.

