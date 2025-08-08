Regionali, PD Empolese Valdelsa: "Soddisfazione per la ricandidatura di Eugenio Giani"

La direzione del Partito democratico della Toscana ieri sera ha proposto la ricandidatura di Eugenio Giani alla presidenza della Regione Toscana.

Jacopo Mazzantini, segretario del Pd Empolese Valdelsa ha dichiarato: «Soddisfazione per la ricandidatura del Presidente Eugenio Giani. La sua figura, riconosciuta ed apprezzata in tutta la Toscana per l’impegno nel valorizzarla tutta, è certamente la migliore per guidare l’ampia coalizione che, con grande cura e determinazione, il segretario regionale Emiliano Fossi, di concerto con la Segretaria nazionale Elly Schlein, sono riusciti a comporre, anche grazie alla disponibilità di tutte le forze del centrosinistra, che hanno colto in questo passaggio un’occasione preziosa per costruire un primo passo verso una proposta alternativa al Governo Meloni»

Fonte: Pd Empolese Valdelsa