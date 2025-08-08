Riqualificazione del Terrafino: Empoli in Azione ringrazia il Comune e chiede un impegno concreto

Empoli in Azione esprime il proprio ringraziamento all’Amministrazione Comunale per aver avviato i lavori di riqualificazione dell'area industriale del Terrafino. Un impegno, questo, che Empoli in Azione aveva fortemente sostenuto durante la campagna elettorale, lavorando affinché il miglioramento di quest'area fosse inserito e, soprattutto, applicato nel programma di governo della città.

“Siamo felici che l'Amministrazione stia dando seguito a un punto così importante del programma elettorale,” dichiara Luca Ferrara, Segretario di Empoli in Azione. “Questo è un passo nella direzione giusta, e dimostra attenzione per un'area strategica per la nostra città che merita di essere valorizzata.”

Il partito di Carlo Calenda, Empoli in Azione, pur riconoscendo l'impegno, ribadisce la necessità di affrontare con urgenza alcune questioni cruciali per la piena riqualificazione dell'area. In particolare, il gruppo di Azione chiede che vengano prese in considerazione le seguenti proposte, già avanzate in precedenza:

• Creazione di un'area di sosta recintata per i mezzi pesanti: Un'area attrezzata per i camionisti, completa di servizi essenziali come docce, lavanderia e uno spazio per il deposito dei rifiuti, consentirebbe di eliminare la sosta selvaggia dei TIR, garantendo maggiore sicurezza stradale e protezione dai furti per i lavoratori.

• Incontro con Autolinee Toscane: Chiediamo che l'Amministrazione solleciti un incontro per discutere l'efficienza del servizio di trasporto pubblico nella zona industriale. L'obiettivo è verificare la frequenza e il numero delle corse, ma anche segnalare la mancanza di pensiline e di fermate sicure e illuminate, un aspetto fondamentale per la sicurezza dei lavoratori e dei pendolari.

• Piano di mitigazione climatica: Sollecitiamo un confronto con le associazioni di categoria e gli imprenditori per avviare percorsi di sostenibilità ambientale. Crediamo sia necessario promuovere interventi di mitigazione del clima, come l'installazione di tetti verdi, il rimboschimento delle facciate e lo sviluppo di un piano di contenimento del disagio climatico su tutto il territorio comunale.

“La nostra attenzione sull'area del Terrafino resta alta,” conclude Luca Ferrara. “Come sempre, Empoli in Azione farà la sua parte, offrendo proposte concrete e costruttive per contribuire al miglioramento della nostra città. Siamo pronti a collaborare per trasformare queste idee in azioni concrete a beneficio di tutti i cittadini e delle imprese locali.”

Fonte: Empoli in Azione