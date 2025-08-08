'Rivoluzione dei colori' di Alia Plures, FdI: "Quanto costerà cambio? Norma è di 8 anni fa"

Apprendiamo dalla stampa locale della cosiddetta “rivoluzione dei colori” nell’ambito della raccolta dei rifiuti, da parte del gestore Alia Plures. Quindi, sostanzialmente, un’inversione di colori per carta e cartone e multimateriale: la carta passa da giallo a blu, il multimateriale da blu a giallo. Il tutto giustificato dall’applicazione di una norma nazionale del 2017, una norma di otto anni fa. Nei comuni dell’Empolese-Valdelsa, tutti soggetti a sistema di raccolta porta a porta, si sostituiranno i sacchetti blu con quelli gialli e il contenitore giallo, quando sarà cambiato, diventerà blu.

Le domande quindi sono almeno due: quanti sacchi blu giacenti, ci troveremo sulle spalle, non più utilizzabili per il cambio dei colori? E poi, per la carta e il cartone, verranno acquistati nuovi contenitori, provocando ulteriori spese di gestione del servizio, o saranno adattati quelli già in giacenza, magari adottando degli adesivi, sicuramente meno costosi, per garantire la normativa del 2017?

Due domande, crediamo legittime, che riguardano direttamente le tasche dei cittadini, cittadini dell’Empolese-Valdelsa, che si vedono aumentare il conto della raccolta dei rifiuti anno dopo anno. E che rischiano di pagare ancor di più, a causa di una “rivoluzione dei colori” recepita in base a una normativa nazionale di otto anni fa.

Federico Pavese

Coordinamento regionale e provinciale FdI

