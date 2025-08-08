'Rivoluzione dei colori' di Alia Plures, FdI: "Quanto costerà cambio? Norma è di 8 anni fa"

Politica e Opinioni Empolese Valdelsa
Condividi su:
Leggi su mobile
Federico Pavese

Apprendiamo dalla stampa locale della cosiddetta “rivoluzione dei colori” nell’ambito della raccolta dei rifiuti, da parte del gestore Alia Plures. Quindi, sostanzialmente, un’inversione di colori per carta e cartone e multimateriale: la carta passa da giallo a blu, il multimateriale da blu a giallo. Il tutto giustificato dall’applicazione di una norma nazionale del 2017, una norma di otto anni fa. Nei comuni dell’Empolese-Valdelsa, tutti soggetti a sistema di raccolta porta a porta, si sostituiranno i sacchetti blu con quelli gialli e il contenitore giallo, quando sarà cambiato, diventerà blu.

Le domande quindi sono almeno due: quanti sacchi blu giacenti, ci troveremo sulle spalle, non più utilizzabili per il cambio dei colori? E poi, per la carta e il cartone, verranno acquistati nuovi contenitori, provocando ulteriori spese di gestione del servizio, o  saranno adattati quelli già in giacenza, magari adottando degli adesivi, sicuramente meno costosi, per garantire la normativa del 2017?

Due domande, crediamo legittime, che riguardano direttamente le tasche dei cittadini, cittadini dell’Empolese-Valdelsa, che si vedono aumentare il conto della raccolta dei rifiuti anno dopo anno. E che rischiano di pagare ancor di più, a causa di una “rivoluzione dei colori” recepita in base a una normativa nazionale di otto anni fa.

Federico Pavese
Coordinamento regionale e provinciale FdI

Notizie correlate

Empolese Valdelsa
Politica e Opinioni
8 Agosto 2025

Regionali, PD Empolese Valdelsa: "Soddisfazione per la ricandidatura di Eugenio Giani"

La direzione del Partito democratico della Toscana ieri sera ha proposto la ricandidatura di Eugenio Giani alla presidenza della Regione Toscana. Jacopo Mazzantini, segretario del Pd Empolese Valdelsa ha dichiarato: «Soddisfazione per [...]

Toscana
Politica e Opinioni
5 Agosto 2025

Regionali, il M5S deciderà con voto online degli iscritti sull’alleanza col PD

Nel Movimento 5 Stelle non c’è ancora una posizione chiara sull’eventuale alleanza con il Partito Democratico in vista delle elezioni regionali in Toscana. La riunione online tenutasi nella serata del [...]

Toscana
Politica e Opinioni
2 Agosto 2025

Disabilità, Furfaro e Melio (Pd): "Voto accessibile a chiunque è una questione di democrazia e dignità"

“La mozione approvata all’unanimità dal Consiglio regionale della Toscana è un segnale forte: garantire il diritto al voto alle persone con disabilità è una battaglia di democrazia e dignità che [...]



Tutte le notizie di Empolese Valdelsa

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina