Ruba moto in un condominio, inseguito dal proprietario e da un vicino: arrestato 20enne

Cronaca Peccioli
La sera del 4 agosto, intorno alle 21:15, a Peccioli, un ragazzo di 20 anni è stato arrestato in flagranza di reato per furto di motociclo. Il giovane si era introdotto nel cortile di un condominio e, dopo aver forzato il bloccasterzo, aveva rubato una moto. Durante il tentativo di fuga, è stato notato e inseguito dal proprietario del mezzo e da un altro condomino, entrambi allertati dai rumori sospetti. Dopo un breve inseguimento a piedi, sono riusciti a bloccarlo.

Nel frattempo, è intervenuta una pattuglia dei carabinieri di Palaia, che ha formalizzato l’arresto. Il giovane è stato condotto agli arresti domiciliari su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Pisa. L’indomani mattina si è tenuto il rito direttissimo: l’arresto è stato convalidato e il giudice ha confermato la misura cautelare dei domiciliari.

