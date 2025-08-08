Sciopero Ferragosto a I Gigli, i sindacati: "Diffida alla direzione del Centro Commerciale"

In merito allo sciopero per la giornata di Ferragosto a I Gigli (Campi Bisenzio, Fi), indetto da Filcams Cgil-Fisascat Cisl-UilTucs, oggi gli stessi sindacati comunicano la diffida alla Direzione del Centro Commerciale: "Visto l'ampio risalto pubblico che si è determinato e vista la diffusa solidarietà che è arrivata da ogni dove (istituzioni, società civile e cittadini, ecc), scatta un'evidente attività antisindacale - si legge in una nota - che aumenta la tensione ed evidenzia l’incapacità di dialogare da parte del centro e di alcune società. Chiedere in anticipo ai lavoratori se aderiranno o meno allo sciopero è inaccettabile e dimostra solo la paura derivante da una scelta consapevolmente scellerata. È un’ingerenza che mina le libertà sindacali e personali.

FILCAMS CGIL Firenze, FISASCAT CISL Fi-Po e UILTUCS Toscana zona Sesto F.no hanno inviato oggi una diffida formale alla Direzione del Centro Commerciale I Gigli di Campi Bisenzio a seguito di segnalazioni riguardanti richieste avanzate ad alcuni lavoratori e lavoratrici dei negozi interni di dichiarare preventivamente la propria adesione o meno allo sciopero proclamato per il 15 agosto. Tale comportamento, oltre a rappresentare una grave violazione dei diritti sindacali e della libertà individuale, contrasta con le norme vigenti che tutelano il diritto costituzionale di sciopero".

Le organizzazioni sindacali segnalano inoltre che, "in alcuni punti vendita, sarebbero state avanzate promesse di premi a chi deciderà di lavorare il 15 agosto non aderendo allo sciopero. Un comportamento gravissimo e scorretto, che se non cesserà immediatamente sarà oggetto di segnalazione alla Guardia di Finanza". «Chiedere in anticipo ai lavoratori se aderiranno o meno allo sciopero è inaccettabile. È un’ingerenza che mina le libertà sindacali e personali», dichiarano le sigle sindacali.

Nella diffida si intima alla Direzione di interrompere immediatamente ogni iniziativa volta a raccogliere informazioni sull’adesione allo sciopero, anche in forma indiretta o informale. In caso contrario, le Organizzazioni Sindacali annunciano che attiveranno senza ulteriore preavviso tutte le azioni legali e sindacali necessarie. Le sigle sindacali ribadiscono l’importanza di garantire il pieno rispetto dei diritti dei lavoratori e invitano la Direzione a un comportamento rispettoso e conforme alle norme.

Fonte: Cgil, Cisl, UilTucs Toscana e Firenze