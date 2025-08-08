Tamponamento a catena in Fi-Pi-Li tra più veicoli, tre feriti. Illeso bambino di 11 mesi

Tamponamento in Fi-Pi-Li nella tarda mattinata di oggi tra San Miniato e Empoli in direzione Firenze, nei pressi dell'uscita Empoli Ovest. Nell'incidente, avvenuto intorno alle 12.30, sarebbero rimasti coinvolti almeno sei veicoli.
In uno dei mezzi erano presenti una mamma con un bambino di 11 mesi, che fortunatamente è rimasto illeso. Ci sarebbero tre feriti, tra cui una 46enne, trasportati in codice giallo all'ospedale San Giuseppe di Empoli. Sul posto sono intervenute due ambulanze. A seguito dell'incidente si sono formati 1 km di coda.
