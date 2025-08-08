Torre del Lago, 60 persone con torce in pineta per 'Camminata per la sicurezza' contro criminalità

Circa 60 cittadini hanno partecipato ieri sera alla terza 'Camminata per la sicurezza' a Torre del Lago, iniziativa ideata dal 20enne Leonardo Pistoia per denunciare degrado e criminalità nella pineta, in particolare spaccio di droga. Il gruppo, con torce, ha percorso l’area compresa tra via Venezia e la stazione ferroviaria, passando da zone note per episodi di illegalità. Durante il tragitto, alcuni partecipanti avrebbero notato presunti acquirenti di droga tra cui un giovane e un gruppo di turisti. Presente anche il deputato FdI Riccardo Zucconi. L’organizzatore ha criticato la politica per l’inerzia.

