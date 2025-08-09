Adotta un Popolo, l'Unione dei Comuni invita un rappresentante dei diritti umani dalla Sierra Leone

'Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa aderisce al progetto dell'Assemblea dell'Onu chiamato Adotta un Popolo, promosso dal coordinamento nazionale Enti Locali per la Pace, grazie al quale un rappresentante di un popolo straniero che si batte per i diritti umani e la solidarietà all'interno della società civile viene invitato in Italia.

L'appuntamento per l'Unione dei Comuni è dal 9 al 12 ottobre, alla vigilia della Marcia per la Pace PerugiAssisi 2025 ospiterà John Caulker, da sempre attivista politico e sociale in Sierra Leone. Direttore Esecutivo di Fambul Tok, in precedenza è stato Direttore Esecutivo del Forum of Conscience, una ONG nazionale per i diritti umani, e ha svolto un ruolo di primo piano nel Gruppo di lavoro per la verità e la riconciliazione, una coalizione della società civile che si è impegnata in modo critico con la Commissione per la verità e la riconciliazione della Sierra Leone.

Così commenta Sergio Marzocchi, sindaco di Gambassi Terme delegato per l'Unione alla Pace: "L'Unione sarà impegnata nel progetto L'ONU dei Popoli (iniziativa collaterale alla marcia PerugiAssisi) per promuovere la cultura della Pace 'dal basso'; la settimana prima della manifestazione alcuni comuni ospiteranno delegati di paesi dove ci sono guerre civili o coinvolti in guerre con altri popoli. Il messaggio è evidente: il confronto, la diplomazia, la solidale partecipazione delle istituzioni democratiche italiane contribuirà ad attenuare le tensioni e a mettere al centro diritti internazionali e convivenza pacifica".

L'invito è rivolto a tutte le associazioni del territorio dell'Unione che hanno a cuore il tema della pace a partecipare alla riunione del 9 settembre prossimo alle 17 nella sede dell'Unione, dove verrà fatto il punto sull'iniziativa. Oltre a Marzocchi, l'impegno delle amministrazioni è stato condiviso da tutti i delegati alla Pace dei vari comuni. L'evento è stato sostenuto anche dall'assessore alla Cultura della Pace di Empoli, Matteo Bensi, in quanto promotore dell'iniziativa, e dalla consigliera comunale di Fucecchio Linda Fondelli, coordinatrice dell'Unione per il Tavolo degli Enti Locali per la Palestina.

"Il nostro territorio intende sottolineare l'omogeneità delle visioni pacifiste ospitando un rappresentante indicato dal Tavolo per la Pace di Perugia dal 6 ottobre al 12 ottobre (giorno della Marcia). E in quei giorni vorremmo che la Pace fosse all'ordine del giorno di ogni consesso civile", conclude Marzocchi.

Fonte: Unione dei Comuni Empolese Valdelsa