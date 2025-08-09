Approvato il piano comunale di protezione civile, Chiesina e le sue Frazioni: "Ora formare la cittadinanza"

Nell'ultimo consiglio comunale è stato approvato il piano comunale di protezione civile, al termine di un lungo iter che ha visto una prima delibera di Giunta nell'agosto 2024, la richiesta da Regione e Provincia nel novembre 2024 di numerose integrazioni sui piani di emergenza per vari rischi e su alcuni aspetti organizzativi e la definitiva approvazione in Giunta nel luglio 2025 con l'ok di Regione e Provincia.

Il gruppo di opposizione ha chiesto di presentare il piano nella commissione consiliare, commissione che non era mai stata convocata dall'inizio del mandato, e l'illustrazione dei tecnici è stata utile anche per i componenti della Giunta presenti.

"Il nostro voto a favore al piano comunale di protezione civile dimostra che non siamo in Consiglio comunale per dire solo No a tutto, sulle cose che ci convincono siamo disponibili a votare a favore per il bene della cittadinanza" dichiara Cristina Pellegrini del gruppo consiliare Chiesina e le sue Frazioni.

"Adesso chiediamo che venga fatta la giusta informazione e formazione della cittadinanza, illustrando le previsioni del Piano di Protezione civile e spiegando i fattori di rischio presenti nel nostro comune" conclude la consigliera Pellegrini.

Fonte: Gruppo consiliare Chiesina e le Sue Frazioni