Arrestato ad Altopascio 28enne ricercato: deve scontare oltre 6 anni di carcere

Ieri mattina ad Altopascio i Carabinieri hanno arrestato un 28enne croato, pregiudicato e senza fissa dimora, ricercato dal settembre scorso e destinatario di quattro provvedimenti restrittivi: due ordini di carcerazione (sei anni e cinque mesi per reati contro il patrimonio) e due ordinanze di custodia cautelare, tra cui una per rapina a un gioielliere. Individuato grazie a pedinamenti e appostamenti, è stato bloccato mentre lasciava l’abitazione della nonna con un’auto noleggiata con documenti falsi. Al momento dell’arresto indossava gioielli in oro, aveva 1.250 euro in contanti e un orologio da oltre 30mila euro, tutti sequestrati. Ora è in carcere a Lucca.

Notizie correlate