Cerimonia Sant'Anna di Stazzema, la sindaca di Genova Silvia Salis per l'orazione ufficiale

Silvia Salis, sindaca di Genova

In vista del 12 agosto previste modifiche alla viabilità: Sant'Anna si potrà raggiungere solo con le navette. I provvedimenti e il programma

Dopo gli ultimi appuntamenti del 25 aprile 2025 e del 12 agosto dello scorso anno, durante i quali il Parco nazionale della Pace di Sant’Anna di Stazzema è stato raggiunto da tantissimi cittadini, quest’anno l’amministrazione comunale di Stazzema ha deciso di regolare il traffico, nella mattina dell’anniversario della strage del 12 agosto 2025, prevedendo la chiusura della strada in salita e in discesa per due ore. Così da evitare imbottigliamenti e un transito più agile per le 4 navette. Infatti, martedì è atteso un grande afflusso di gente, sia per la notorietà oramai consolidata dal sito di Sant’Anna diventato anche Marchio del Patrimonio Europeo che dalla sindaca di Genova, Silvia Salis, attesa per l’orazione ufficiale. Tante anche le autorità che hanno confermato la presenza.

I divieti:

- divieto di transito da località La Balza, all’altezza del bivio per Montebello, a Sant’Anna di Stazzema dalle ore 8,00 alle ore 10,00. Si potrà transitare soltanto con il Pass, potranno farlo i giornalisti e i residenti.

- divieto di transito e divieto di sosta con rimozione coatta da Piazza "Anna Pardini", nel tratto di strada di accesso al museo e alla chiesa parrocchiale nonché nel primo tratto di strada comunale di accesso alla frazione stessa dalle ore 00,00 alle ore 14,00 del 12 agosto 2025;

- divieto di transito dalle ore 8.00 alle ore 10.00 del 12 agosto in direzione monti mare dalla piazza Anna Pardini di Sant’Anna di Stazzema sino alla frazione della Culla (inclusi i residenti);

- divieto di sosta dalle ore 7.00 alle ore 12.00 del giorno 12 agosto 2025 con rimozione coatta nel tratto di strada che attraversa la frazione La Culla dal civico 2324 di Camaiore sino al parcheggio della frazione;

- divieto di transito sulla strada di accesso all’Ossario dalla deviazione di via Duilio Pieri per i non autorizzati;

Navette:

Saranno attive quattro navette, due dal bivio con Montebello e due dal bivio per Santa Lucia, dalle ore 7,30 alle 9,30 per salire a Sant’Anna di Stazzema e dalle ore 12,00 alle ore 14,00 per scendere al punto di scambio.

Il programma della giornata

Martedì 12 agosto, la cerimonia a Sant’Anna avrà inizio alle ore 9.00, in piazza della chiesa, dove è previsto il ritrovo delle autorità e delle delegazioni, seguito dalla deposizione delle corone e dalla celebrazione della Santa Messa. Alle ore 10.05 partirà il corteo verso il Monumento Ossario, dove si terrà anche l’inaugurazione della mostra Colori per la Pace. Alle ore 10.45, al Sacrario, interverranno: il Sindaco di Stazzema Maurizio Verona, il Presidente dell’Associazione Martiri di Sant’Anna Umberto Mancini, il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, e la Sindaca di Genova Silvia Salis, che terrà l’orazione ufficiale. A seguire, il saluto dei partecipanti al Campo della Pace italo-tedesco e l’esecuzione degli inni nazionali ed europei a cura del Coro di Voci Bianche del Festival Puccini.

Alle ore 12.00, alla Fabbrica dei Diritti, sarà inaugurata la mostra “Serafino Beconi, Sant’Anna di Stazzema – La Strage”, in occasione del centenario della nascita dell’artista. L’esposizione sarà visitabile dal 12 al 31 agosto la domenica e su prenotazione. La giornata si concluderà a Viareggio, presso Villa Argentina, con l’inaugurazione – alle ore 17.30 – della medesima esposizione temporanea dedicata a Beconi.

Fonte: Ufficio stampa Sant’Anna di Stazzema

