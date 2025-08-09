È morto a 47 anni Francesco Malasoma, il fotografo che ha raccontato il Pisa Calcio

È morto a 47 anni Francesco Malasoma, fotografo pisano noto per aver raccontato con i suoi scatti lo sport cittadino e, in particolare, il Pisa Calcio, di cui ha immortalato squadre, volti e storie condivise con la tifoseria.

Malato da tempo, Malasoma era anche appassionato di grafica, design e cultura locale. Ha gestito uno studio fotografico e documentato con dedizione numerose manifestazioni storiche cittadine. Il club nerazzurro ha espresso il proprio cordoglio per la prematura scomparsa.

"Il Pisa Sporting Club si unisce al profondo cordoglio per la prematura scomparsa di Francesco Malasoma. La sua grande passione per la fotografia lo aveva portato negli anni anche a “firmare” con il suo obiettivo momenti importanti del nostro Club. Lo ricordiamo tutti con grande affetto e per questo a nome del Presidente Giuseppe Corrado e della Società tutta rivolgiamo le più sentite condoglianze alla famiglia e agli amici di Francesco".

