Fucecchio, 29enne arrestato nelle Cerbaie: sequestrati hashish e oltre 16mila euro

Blitz dei Carabinieri della Stazione di Fucecchio questa mattina nell’area boschiva delle Cerbaie. Durante un servizio mirato al contrasto dello spaccio di stupefacenti, i militari hanno individuato, in località Le Querce, una tenda all’interno della quale si trovava un 29enne di nazionalità marocchina, senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale.

Sottoposto a perquisizione personale, l’uomo è stato trovato in possesso di 18 grammi di hashish, un bilancino di precisione e oltre 16mila euro in contanti, nascosti in un borsone. Alla vista dei militari, il 29enne ha tentato di sottrarsi al controllo spingendo gli operatori, ma è stato prontamente bloccato.

Dopo le formalità di rito, è stato condotto nel carcere di Sollicciano a disposizione della Procura della Repubblica. Si ricorda che la colpevolezza dell’indagato dovrà essere accertata nel corso del processo e che lo stesso gode della presunzione di innocenza.