Fucecchio, 29enne arrestato nelle Cerbaie: sequestrati hashish e oltre 16mila euro

Fucecchio
Controlli dei carabinieri alle Cerbaie

Blitz dei Carabinieri della Stazione di Fucecchio questa mattina nell’area boschiva delle Cerbaie. Durante un servizio mirato al contrasto dello spaccio di stupefacenti, i militari hanno individuato, in località Le Querce, una tenda all’interno della quale si trovava un 29enne di nazionalità marocchina, senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale.

Sottoposto a perquisizione personale, l’uomo è stato trovato in possesso di 18 grammi di hashish, un bilancino di precisione e oltre 16mila euro in contanti, nascosti in un borsone. Alla vista dei militari, il 29enne ha tentato di sottrarsi al controllo spingendo gli operatori, ma è stato prontamente bloccato.

Dopo le formalità di rito, è stato condotto nel carcere di Sollicciano a disposizione della Procura della Repubblica. Si ricorda che la colpevolezza dell’indagato dovrà essere accertata nel corso del processo e che lo stesso gode della presunzione di innocenza.



