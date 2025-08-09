Furto in profumeria nel centro storico di Pontedera: arrestato

Nella giornata di giovedi 7 agosto 2025, durante un’attività di controllo del centro storico di Pontedera svolta da una pattuglia della Polizia Locale dell’Unione Valdera Comando Territoriale di Pontedera, è stato arrestato un cittadino originario dell’Est Europa, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti specifici, ritenuto responsabile di un furto commesso all’interno di una profumeria del capoluogo.

L’uomo, dopo essersi impossessato di vari profumi, ha tentato di allontanarsi rapidamente dall’esercizio commerciale. Il suo comportamento sospetto ha attirato l’attenzione degli agenti, i quali hanno immediatamente avviato un inseguimento, riuscendo a fermarlo poco dopo.

Alla richiesta di fornire le proprie generalità, il soggetto ha mostrato evidenti segni di nervosismo, aumentando i sospetti degli operatori. I successivi accertamenti hanno permesso di confermare che poco prima l’uomo aveva sottratto diversi articoli dalla profumeria da lì non molto distante.

Condotto presso il Comando per le procedure di identificazione e arresto, durante la perquisizione personale veniva rinvenuta anche una modica quantità di sostanza stupefacente (hashish) e un tirapugni.

Per tali motivi, l’uomo veniva posto in stato di arresto per furto, possesso di sostanza stupefacente e possesso di oggetti atti ad offendere, e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

La refurtiva veniva immediatamente riconsegnata ai titolari dell’esercizio commerciale, che ringraziavano il personale per il tempestivo intervento. La sostanza stupefacente e il tirapugni venivano posti sotto sequestro.

Il Dirigente della Polizia Locale, Francesco Frutti, ha dichiarato: "Ringrazio gli agenti in servizio nel centro città di Pontedera per la prontezza e la professionalità dimostrate. La presenza costante sul territorio, sia nel centro storico che nelle frazioni, unita allo spirito d’iniziativa e alla rapidità di intervento, si è rivelata ancora una volta determinante per individuare l’autore del reato subito dopo il furto"

Notizie correlate