Incidente a Civitella in Val di Chiana, auto fuori strada: interviene l'elisoccorso

Grave incidente nel primo pomeriggio di oggi a Civitella in Val di Chiana, in provincia di Arezzo, dove un'auto per cause in corso di accertamento, è finita fuori strada lungo la SS 73 in prossimità di Spoiano. Sul posto, intorno alle 14, sono intervenuti i vigili del fuoco di Arezzo, il 118 con due ambulanze e l'elisoccorso Pegaso.

I vigili del fuoco hanno estratto i feriti dall'auto, finita in un campo adiacente alla strada, affidandoli alle cure dei sanitari intervenuti. Uno dei due occupanti è stato trasportato in pronto soccorso con l'elisoccorso Pegaso. Presenti anche i carabinieri per i rilievi.