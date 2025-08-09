Incidente A1 ad Arezzo, in migliaia ai funerali dei volontari di Terranuova Bracciolini

Le 2.500 sedie predisposte non sono bastate per contenere la folla di cittadini, confratelli, autorità e rappresentanti del volontariato accorsi da tutta la Toscana per l’addio a Gianni Trappolini, 56 anni, e Giulia Santoni, 23 anni, volontari della Misericordia di Terranuova Bracciolini morti il 4 agosto scorso in un tragico incidente sulla A1, insieme a Franco Lovari, 75 anni, il paziente che stavano trasportando in ambulanza. Il caldo intenso ha anche costretto i sanitari a intervenire per soccorrere alcune persone tra il pubblico.

Nell’omelia, il vescovo di Arezzo, Andrea Migliavacca, ha invitato a trasformare il dolore in impegno: «Salutiamo tre anime che hanno dato la loro vita al servizio degli altri. La loro esistenza è stata testimonianza di amore concreto e generoso. Dio li custodisce e li accoglie, e noi dobbiamo portare avanti la loro memoria e i loro valori».

La cerimonia ha visto anche un momento di riflessione della comunità buddhista toscana, che ha ricordato Giulia come una giovane “che credeva nella rinascita”. Presenti numerose autorità: il viceministro del Lavoro, Maria Teresa Bellucci, ha espresso la riconoscenza del Paese per il sacrificio di chi “ogni giorno si mette al servizio del prossimo”, mentre il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, presente alla cerimonia, ha definito i due volontari “eroi della quotidianità”, sottolineando il profondo legame che univa la comunità a Gianni e Giulia.

Contemporaneamente, nella chiesa di Sant’Agata a Campogialli, si sono svolti i funerali di Franco Lovari. Anche per lui il cordoglio è stato unanime: «Il mio pensiero commosso va a Franco – ha detto Giani – e ai suoi familiari, a cui rivolgo il più profondo cordoglio».

L’intera comunità di Terranuova, unita nel dolore, ha reso omaggio a chi, fino all’ultimo istante, ha scelto di vivere per gli altri.