Interventi antilarvali e di derattizzazione a Santa Maria a Monte

Il Sindaco di Santa Maria a Monte, Manuela Del Grande, comunica che nel corso del 2025, come ogni anno, sono stati effettuati interventi programmati di trattamento antilarvale e di derattizzazione su tutto il territorio comunale.

Le operazioni sono state eseguite con prodotti larvicidi approvati da ASL Nord Ovest e nel rispetto del divieto regionale vigente che vieta l’uso di gas e altre sostanze aeree dannose per l’habitat delle api.

L’Assessore all’Ambiente, Laura Falorni, precisa:

Trattamenti antilarvali: primo ciclo dal 5 al 7 maggio e secondo ciclo dall’8 al 10 luglio, secondo tempistiche e modalità adeguate.

Derattizzazione: interventi nei mesi di marzo e luglio, tramite dispositivi installati sulle strade interessate.

Il Sindaco sottolinea che mettere in dubbio l’operato dell’Amministrazione, insinuando una mancata attenzione alla questione, è un’azione strumentale e non veritiera, smentita dai fatti e dalla programmazione svolta.

Aree interessate dagli interventi

Trattamenti antilarvali

via Bientina

via Pregiuntino

via San Sebastiano

via Querce

via Melone

via delle Grazie

via Carducci

via Collegiata

via Roma

via II Giugno

piazza della Vittoria

via Costa

via San Michele

via Usciana

SP 25

via Mazzini

via Francesca

via Colombaie

via del Pesco

via Sottili

via Fosso

via Repubblica

via Lungomonte

via del Cimitero

via Sotto i Giardini

via Valle

via Porticciola

via Indipendenza

via Anna Frank

via Falcone e Borsellino

via del Lavoro

via Lucio Battisti

via Cinque Case

via Firenzuola

via Arnovecchio

via San Donato

via dei Mille

Trattamenti di derattizzazione

via Pregiuntino

via San Sebastiano

piazza della Vittoria (2 postazioni)

piazza Marconi

via Orologio

via San Rocchino

via Poggio

via Collegiata

via Carducci (2 postazioni)

via Capannoli

via Usciana (campo sportivo)

via Mazzini

via Usciana (zona scuole)

via Francesca (zona parco giochi)

via Francesca (intersezione via Fosso)

via Francesca (Ponticelli)

via Francesca (civici 524 ss)

via Costituzione

piazza Sisto Marinai

via del Lavoro

piazza Olocausto

via I Maggio – via Anna Frank

via Sotto i Giardini (parcheggio)

via Valle

piazza del Comune

via Torre – via Campofranco

via Indipendenza

via Cinque Case (2 postazioni)

piazza Caduti di Tutte le Guerre

via della Navetta – via San Donato

via San Donato (civici 141 ss)

via Firenzuola