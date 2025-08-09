Interventi antilarvali e di derattizzazione a Santa Maria a Monte

Il Sindaco di Santa Maria a Monte, Manuela Del Grande, comunica che nel corso del 2025, come ogni anno, sono stati effettuati interventi programmati di trattamento antilarvale e di derattizzazione su tutto il territorio comunale.
Le operazioni sono state eseguite con prodotti larvicidi approvati da ASL Nord Ovest e nel rispetto del divieto regionale vigente che vieta l’uso di gas e altre sostanze aeree dannose per l’habitat delle api.
L’Assessore all’Ambiente, Laura Falorni, precisa:
Trattamenti antilarvali: primo ciclo dal 5 al 7 maggio e secondo ciclo dall’8 al 10 luglio, secondo tempistiche e modalità adeguate.
Derattizzazione: interventi nei mesi di marzo e luglio, tramite dispositivi installati sulle strade interessate.
Il Sindaco sottolinea che mettere in dubbio l’operato dell’Amministrazione, insinuando una mancata attenzione alla questione, è un’azione strumentale e non veritiera, smentita dai fatti e dalla programmazione svolta.
Aree interessate dagli interventi
Trattamenti antilarvali
via Bientina
via Pregiuntino
via San Sebastiano
via Querce
via Melone
via delle Grazie
via Carducci
via Collegiata
via Roma
via II Giugno
piazza della Vittoria
via Costa
via San Michele
via Usciana
SP 25
via Mazzini
via Francesca
via Colombaie
via del Pesco
via Sottili
via Fosso
via Repubblica
via Lungomonte
via del Cimitero
via Sotto i Giardini
via Valle
via Porticciola
via Indipendenza
via Anna Frank
via Falcone e Borsellino
via del Lavoro
via Lucio Battisti
via Cinque Case
via Firenzuola
via Arnovecchio
via San Donato
via dei Mille
Trattamenti di derattizzazione
via Pregiuntino
via San Sebastiano
piazza della Vittoria (2 postazioni)
piazza Marconi
via Orologio
via San Rocchino
via Poggio
via Collegiata
via Carducci (2 postazioni)
via Capannoli
via Usciana (campo sportivo)
via Mazzini
via Usciana (zona scuole)
via Francesca (zona parco giochi)
via Francesca (intersezione via Fosso)
via Francesca (Ponticelli)
via Francesca (civici 524 ss)
via Costituzione
piazza Sisto Marinai
via del Lavoro
piazza Olocausto
via I Maggio – via Anna Frank
via Sotto i Giardini (parcheggio)
via Valle
piazza del Comune
via Torre – via Campofranco
via Indipendenza
via Cinque Case (2 postazioni)
piazza Caduti di Tutte le Guerre
via della Navetta – via San Donato
via San Donato (civici 141 ss)
via Firenzuola
<< Indietro