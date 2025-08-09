L'Use Computer Gross mette Jacopo Soviero in cabina di regia

L’Use Computer Gross ha scelto il suo nuovo play. E’ Jacopo Soviero, classe 2001, marchigiano di Porto San Giorgio, alto 190 centimetri, giocatore giovane ma già con grande esperienza e una forte personalità.

La società nella quale si forma e cresce è la Pallacanestro Reggiana con la cui maglia fa tutta la trafila delle giovanili nei campionati di Eccellenza fino ad arrivare alla prima squadra in Legadue. Nel 2020/2021 passa al Bologna Basket in serie B e da lì torna ancora in Legadue prima a Biella dove è il play titolare della squadra che centra la salvezza e poi all’Assigeco Piacenza in Legadue. Nel 2023/2024 gioca nella pallacanestro piacentina in B nazionale per passare poi, nella scorsa stagione, a Senigallia in serie B Interregionale.

Lo sport è nel dna della sua famiglia visto che il padre, Salvatore Soviero, è conosciuto nel calcio di alto livello essendo stato portiere di Reggina, Genoa e Venezia. Jacopo al cuoio ed al campo verde ha preferito la palla a spicchi ed il parquet ed ora si appresta a vivere con grande entusiasmo la nuova stagione agli ordini di coach Luca Valentino.

