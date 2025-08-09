Prato e Poggio a Caiano, 24 ore di violenza: quattro feriti e un gambizzato

re gravi episodi di violenza si sono registrati in meno di un giorno tra Prato e Poggio a Caiano, con un bilancio di quattro feriti, di cui uno raggiunto da colpi d’arma da fuoco e un altro ricoverato in codice rosso.

Il primo episodio è avvenuto ieri intorno alle 14 in via Strozzi, a Prato, dove un 19enne pakistano è stato aggredito da due persone e colpito con un grosso coltello all’orecchio. La procura ha aperto un fascicolo per lesioni personali aggravate e indaga con la squadra mobile per identificare gli aggressori.

Alle 16, sempre a Prato, nei pressi della pista ciclabile che costeggia il fiume Bisenzio, zona “Il Cantiere”, un 27enne magrebino – già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio e traffico di droga – è stato gambizzato. Alcuni colpi di arma da fuoco sono stati esplosi, uno dei quali lo ha raggiunto a un polpaccio. Dimesso con 20 giorni di prognosi, non è in pericolo di vita. Secondo la procura, potrebbe trattarsi di un regolamento di conti.

L’ultimo episodio si è verificato dopo la mezzanotte a Poggio a Caiano, in via Michelangiolo. In un’abitazione è scoppiata una lite tra tre giovani: due italiani e un marocchino minorenne. Quest’ultimo ha riportato lesioni per percosse, mentre i due italiani sono rimasti feriti con armi da taglio. Il più grave, un 20enne colpito alla schiena, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Prato. Sul posto sono intervenuti carabinieri e sanitari del 118.

Indagini in corso per chiarire dinamica e motivazioni dei tre episodi, al momento ritenuti distinti.