Ripetuti maltrattamenti alla moglie e alla figlia, arrestato 53enne a Castelfiorentino

Cronaca Castelfiorentino
Nella mattinata di oggi i Carabinieri della Stazione di Castelfiorentino, insieme al N.O.R.M. della Compagnia di Empoli, hanno arrestato un 53enne italiano in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Firenze, su richiesta della Procura.

Il provvedimento è scattato in seguito alle indagini sui presunti maltrattamenti, ripetuti e protratti dal maggio 2025, che l’uomo avrebbe inflitto alla moglie e alla figlia conviventi. L’arrestato è stato rintracciato in un’abitazione del centro, dove si era rifugiato dopo essersi allontanato da casa nei giorni scorsi.

Al termine delle formalità di rito, il 53enne è stato condotto alla casa circondariale di Firenze.

