San Casciano si prepara al suo patrono: celebrazioni, fiera e fuochi per San Cassiano

La comunità si riscopre nella celebrazione delle proprie origini. San Casciano si prepara a festeggiare San Cassiano, la tradizionale ricorrenza legata al patrono che si celebra il prossimo mercoledì 13 agosto. Anche quest’anno si rinnova l’appuntamento con la storia, la tradizione religiosa e la cultura popolare del territorio chiantigiano, organizzato dal Comune, dalla Propositura Collegiata San Cassiano e dalla Pro Loco con il contributo di ChiantiBanca.

“L’iniziativa – dichiara il sindaco Roberto Ciappi - riunisce la comunità intorno ad un’importante tradizione religiosa che rievoca e intrattiene cittadini e turisti, la festa di San Cassiano è partecipata da migliaia di persone che giungono da ogni parte della Toscana e anche dall’estero, la festa attrae per la sua tipicità e la sua ricchezza di tradizione paesana”. Tra le novità di questa edizione, nella giornata di mercoledì 13 agosto dalle ore 16 alle ore 21, sarà attivo in forma straordinaria il servizio del busnavetta (attivo nel mese di agosto solo il lunedì e da settembre il lunedì e il giovedì, come prevede il regolare orario) che collega le frazioni al capoluogo, sostenuto dal Comune.

Il programma della festa propone lunedì 11 agosto alle ore 8.30 e martedì 12 agosto alle ore 8.30 il triduo in preparazione della festa con la celebrazione della Santa Messa. Martedì 12 agosto tutti in piazza Cavour per la tradizionale cena di San Cassiano, organizzata dal Circolo Acli (ore 20). E' possibile effettuare le prenotazioni presso il Circolo Acli.

Evento clou della festa patronale è previsto mercoledì 13 con la fiera di San Cassiano, allestita a partire dalla mattina nei giardini di piazza della Repubblica e lungo il viale Garibaldi. Il momento più solenne della ricorrenza è legato alla triplice celebrazione della Santa Messa (ore 8, ore 10, ore 17:30). Nel pomeriggio dalle ore 18.30 si snoderà per le vie del paese la processione. La festa di San Cassiano si conclude con il concerto del Corpo musicale Oreste Carlini alle ore 21.30 in piazza Cavour. I fuochi d'artificio in piazza della Repubblica chiudono in bellezza la festa di metà agosto (ore 23).

A Cassiano, il santo pedagogista vissuto nel quarto secolo che in vita ebbe il dono dell'insegnamento, è dedicata una delle più importanti feste di San Casciano il cui toponimo deriva proprio dal Santo. Il martire di origini del nord Italia insegnò grammatica, retorica e stenografia agli studenti pagani di Imola e da questi stessi fu ucciso per l'attività evangelica che conduceva attraverso le competenze e l'impegno legato al mondo dell'istruzione.

Fonte: Ufficio Stampa Associato del Chianti Fiorentino