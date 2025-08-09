Scienze della formazione primaria dell’Università di Siena, pubblicato avviso ammissione

Pubblicato l’avviso per l’ammissione alla laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria dell’Università di Siena.

La laurea quinquennale intende formare i futuri insegnanti per la scuola dell’infanzia e primaria. Il conseguimento del titolo di studio, abilitante all’insegnamento, permette l’inserimento nelle graduatorie di istituto e la partecipazione diretta alle procedure concorsuali per docenti di scuola dell’infanzia e primaria.

Sono 150 i posti disponibili: 96 per la sede di Arezzo oltre a 4 destinati a candidati non comunitari (di cui 2 Marco Polo); fino a 30 posti per la sezione di Siena; fino a 20 posti per la sezione di Grosseto.

Il corso di laurea è erogato in presenza presso la sede di Arezzo e prevede la possibilità di fruire da remoto in modalità sincrona le attività didattiche anche nelle sezioni formative di Siena e Grosseto; mentre i laboratori, sono comunque previsti presso la sede di Arezzo.

La domanda di ammissione alla selezione, deve essere effettuata entro il 28 agosto (ore 14.00) in modalità online tramite il sito internet della Segreteria online (https://segreteriaonline.unisi.it ) dell'Ateneo.

Successivamente verrà pubblicato l’elenco degli ammessi al test di amissione, che si terrà il 12 settembre presso il Campus di Arezzo, palazzina Donne, viale L. Cittadini 33 ad Arezzo.

Per l’ammissione alla prova è richiesto il possesso del diploma di scuola secondaria superiore conseguito in Italia o titolo di studio conseguito all’estero dopo almeno 12 anni di scolarità.

La sede del corso si trova nella sede universitaria di Arezzo (viale Cittadini, 33), a pochi minuti dalla stazione ferroviaria, ai piedi della collina del Pionta, uno dei parchi più belli della città, dove l’Ateneo senese ha creato da anni un moderno e funzionale campus con tutte le strutture ed i servizi per vivere e studiare al meglio.

L'avviso di selezione, dove sono illustrati i dettagli sulla modalità di erogazione e sulle modalità di svolgimento della prova di selezione, è consultabile nella sezione del portale di Ateneo dedicata ai Corsi a numero programmato: https://www.unisi.it/corsi-numero-programmato .

Per informazioni è possibile prendere contatto con l'Ufficio Studenti e Didattica del Campus del Pionta: didattica.campusarezzo@unisi.it e consultare il sito del corso: https://scienze-formazione-primaria.unisi.it/it .

Fonte: Università di Siena