Scontro tra due barche davanti al porto di Viareggio, due pescatori si gettano in mare per salvarsi

Due barche sono entrate in collisione davanti al porto di Viareggio. È successo questa mattina e nessuna persona risulta ferita. Secondo le prime ricostruzioni un'imbarcazione di 42 piedi, partita dallo scalo viareggino e diretta a Portovenere con a bordo 10 persone, per cause in corso di accertamento sarebbe andata a finire sopra un natante che si sarebbe trovato fermo a pescare. Su quest'ultimo erano presenti due persone che prima dell'impatto, avvenuto a circa un miglio dall'ingresso del porto, sono riuscite a buttarsi in acqua.

Sul posto sono intervenute Capitaneria di porto e vigili del fuoco, in quanto c'era il rischio della fuoriuscita del carburante dai serbatoi. Le due barche sono state poi trainate nel porto di Viareggio. La Guardia costiera di Viareggio sta conducendo gli accertamenti sulla dinamica dell'incidente.

