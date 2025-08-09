Scontro tra due barche davanti al porto di Viareggio, due pescatori si gettano in mare per salvarsi

Cronaca
Condividi su:
Leggi su mobile

Due barche sono entrate in collisione davanti al porto di Viareggio. È successo questa mattina e nessuna persona risulta ferita. Secondo le prime ricostruzioni un'imbarcazione di 42 piedi, partita dallo scalo viareggino e diretta a Portovenere con a bordo 10 persone, per cause in corso di accertamento sarebbe andata a finire sopra un natante che si sarebbe trovato fermo a pescare. Su quest'ultimo erano presenti due persone che prima dell'impatto, avvenuto a circa un miglio dall'ingresso del porto, sono riuscite a buttarsi in acqua.

Sul posto sono intervenute Capitaneria di porto e vigili del fuoco, in quanto c'era il rischio della fuoriuscita del carburante dai serbatoi. Le due barche sono state poi trainate nel porto di Viareggio. La Guardia costiera di Viareggio sta conducendo gli accertamenti sulla dinamica dell'incidente.

Notizie correlate

Civitella in Val di Chiana
Cronaca
9 Agosto 2025

Incidente a Civitella in Val di Chiana, auto fuori strada: interviene l'elisoccorso

Grave incidente nel primo pomeriggio di oggi a Civitella in Val di Chiana, in provincia di Arezzo, dove un'auto per cause in corso di accertamento, è finita fuori strada lungo [...]

Altopascio
Cronaca
9 Agosto 2025

Arrestato ad Altopascio 28enne ricercato: deve scontare oltre 6 anni di carcere

Ieri mattina ad Altopascio i Carabinieri hanno arrestato un 28enne croato, pregiudicato e senza fissa dimora, ricercato dal settembre scorso e destinatario di quattro provvedimenti restrittivi: due ordini di carcerazione [...]

Monte Argentario
Cronaca
9 Agosto 2025

Incendio a Porto Ercole in prossimità delle case: squadre ed elicottero in azione

Un incendio si è sviluppato attorno alle 13.30 a Porto Ercole (Argentario, Gr) in prossimità dell'abitato. Le fiamme, iniziate al bordo della strada panoramica, si sono rapidamente propagate verso Forte [...]


<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina