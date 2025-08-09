Volontari morti in incidente in A1 ad Arezzo, Misericordie d’Italia: "Erano al fianco di chi aveva bisogno"

“Un giorno di lutto e profondo dolore”. Con queste parole il presidente della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia ha espresso il cordoglio dell’intera organizzazione per la scomparsa di Gianni Trappolini e Giulia Santoni, i due volontari morti tragicamente in un incidente sull’autostrada A1 mentre erano in servizio.

“Erano al fianco di chi aveva bisogno – ha dichiarato il presidente – mossi da un profondo senso del dovere e da uno straordinario spirito di solidarietà. La loro perdita è una ferita per tutta la nostra comunità, che si stringe in un abbraccio silenzioso alle famiglie e alle confraternite di appartenenza”.

Il ricordo dei due volontari è affidato anche a un pensiero di gratitudine: “Gianni e Giulia avevano scelto di dedicare la propria vita agli altri. Il loro esempio resterà scolpito nella memoria di tutti noi. Il Signore renda loro merito, accompagnati da Maria, Madre di Misericordia”.

