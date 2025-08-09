Volontari morti in incidente in A1 ad Arezzo, Misericordie d’Italia: "Erano al fianco di chi aveva bisogno"

Cronaca
Condividi su:
Leggi su mobile

“Un giorno di lutto e profondo dolore”. Con queste parole il presidente della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia ha espresso il cordoglio dell’intera organizzazione per la scomparsa di Gianni Trappolini e Giulia Santoni, i due volontari morti tragicamente in un incidente sull’autostrada A1 mentre erano in servizio.

“Erano al fianco di chi aveva bisogno – ha dichiarato il presidente – mossi da un profondo senso del dovere e da uno straordinario spirito di solidarietà. La loro perdita è una ferita per tutta la nostra comunità, che si stringe in un abbraccio silenzioso alle famiglie e alle confraternite di appartenenza”.

Il ricordo dei due volontari è affidato anche a un pensiero di gratitudine: “Gianni e Giulia avevano scelto di dedicare la propria vita agli altri. Il loro esempio resterà scolpito nella memoria di tutti noi. Il Signore renda loro merito, accompagnati da Maria, Madre di Misericordia”.

Notizie correlate

Firenze
Cronaca
9 Agosto 2025

Irregolarità in un autolavaggio a Firenze: tre soci denunciati e impianto sequestrato

I Carabinieri Forestali di San Casciano Val di Pesa, durante un controllo in un autolavaggio del capoluogo, hanno riscontrato gravi irregolarità nella gestione delle acque reflue. L’impianto di trattamento e [...]

Castelfiorentino
Cronaca
9 Agosto 2025

Ripetuti maltrattamenti alla moglie e alla figlia, arrestato 53enne a Castelfiorentino

Nella mattinata di oggi i Carabinieri della Stazione di Castelfiorentino, insieme al N.O.R.M. della Compagnia di Empoli, hanno arrestato un 53enne italiano in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in [...]

Pontedera
Cronaca
9 Agosto 2025

Furto in profumeria nel centro storico di Pontedera: arrestato

Nella giornata di giovedi 7 agosto 2025, durante un’attività di controllo del centro storico di Pontedera svolta da una pattuglia della Polizia Locale dell’Unione Valdera Comando Territoriale di Pontedera, è [...]


<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina