Ultraleggero precipita in un campo vicino all'autostrada a Forte dei Marmi: soccorso il pilota

Paura questa mattina a Forte dei Marmi per la caduta di un aereo ultraleggero dal quale l'unico occupante, un 78enne italiano, è riuscito ad uscire in autonomia per poi essere soccorso dai sanitari del 118 intervenuti. Il velivolo sarebbe precipitato in un terreno agricolo, tra via Pietro Gobetti e l'autostrada A12. Il pilota, che avrebbe riportato più escoriazioni, è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Versilia.

Sul posto, oltre ai soccorsi del 118 intervenuti con più ambulanze, anche i vigili del fuoco che al momento stanno mettendo in sicurezza il velivolo e l'area circostante a causa di una perdita di carburante, i carabinieri, la polizia locale e i tecnici di Terna.

Dalle prime ricostruzioni dell'incidente sembra che il pilota stesse effettuando un atterraggio di emergenza, quando avrebbe urtato un cavo elettrico e perso il controllo dell'ultraleggero, cadendo nel campo nei pressi dell'autostrada. Per questo, insieme agli intervenuti, è stato allertato anche il personale autostradale.

