Ultraleggero precipita in un campo vicino all'autostrada a Forte dei Marmi: soccorso il pilota

Cronaca Forte dei Marmi
Condividi su:
Leggi su mobile

Paura questa mattina a Forte dei Marmi per la caduta di un aereo ultraleggero dal quale l'unico occupante, un 78enne italiano, è riuscito ad uscire in autonomia per poi essere soccorso dai sanitari del 118 intervenuti. Il velivolo sarebbe precipitato in un terreno agricolo, tra via Pietro Gobetti e l'autostrada A12. Il pilota, che avrebbe riportato più escoriazioni, è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Versilia.

Sul posto, oltre ai soccorsi del 118 intervenuti con più ambulanze, anche i vigili del fuoco che al momento stanno mettendo in sicurezza il velivolo e l'area circostante a causa di una perdita di carburante, i carabinieri, la polizia locale e i tecnici di Terna.

Dalle prime ricostruzioni dell'incidente sembra che il pilota stesse effettuando un atterraggio di emergenza, quando avrebbe urtato un cavo elettrico e perso il controllo dell'ultraleggero, cadendo nel campo nei pressi dell'autostrada. Per questo, insieme agli intervenuti, è stato allertato anche il personale autostradale.

Notizie correlate

Forte dei Marmi
Cronaca
4 Agosto 2025

Forte dei Marmi, maxi sequestro di 3.200 falsi di lusso da 80mila euro

Con l’aumento dei flussi turistici estivi, la Guardia di Finanza di Lucca intensifica i controlli lungo la costa versiliese. In un’operazione condotta nei giorni scorsi a Forte dei Marmi, le [...]

Forte dei Marmi
Cronaca
23 Luglio 2025

Furti di orologi tra la Versilia, Nizza e Ibiza: tredici misure cautelari

Rubavano orologi di lusso a Forte dei Marmi e non solo, agivano a Nizza, a Saint Tropez, a Monaco, a Cannes e a Ibiza. Tredici sono state le misure cautelari [...]

Forte dei Marmi
Cronaca
14 Luglio 2025

Sequestrati circa 1400 prodotti contraffatti a Forte dei Marmi

Nel quadro dei controlli intensificati per l’estate, la Guardia di Finanza di Lucca ha rafforzato le attività di vigilanza economico-finanziaria lungo le coste più affollate della provincia, con particolare attenzione [...]



Tutte le notizie di Forte dei Marmi

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina